人民网北京3月22日电 （王仁宏）据水利部消息，3月18日，黄河内蒙古河段全线开河，标志着2021—2022年度黄河防凌工作顺利结束。

“黄河于去年11月22日开始流凌，12月16日开始封河，今年1月24日封河长度最大达到714千米；此后今年1月份，随着气温升高逐步解冻开河，至3月18日全线平稳开河，凌汛期历时117天。”水利部副部长刘伟平在水利部召开的黄河防凌工作情况新闻发布会上表示，在有关各方的共同努力下，没有发生人员伤亡事件和险情灾情，实现了“两个确保”的目标，防凌工作取得了全面胜利。

据介绍，凌汛是我国北方河流冬春季节特有的一种自然现象。其中，黄河凌汛灾害一直是威胁沿岸人民群众生命财产安全的重大风险。去冬以来，水利部积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，确定了“确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口”的防御目标，全力做好黄河防凌的各项工作。

水利部黄河水利委员会主任汪安南表示，水利部高度重视黄河防凌工作，强化会商检查指导；黄河防总和水利部黄河水利委员会统筹兼顾，科学防控；沿黄相关省（区）全力以赴，加强巡查防守；有关单位和部门密切配合；中国人民解放军主动支援，确保了黄河防凌安全。主要采取了以下措施：

一是强化工作部署水利部多次与黄河防总办公室及有关省区会商，科学研判分析凌情变化、水库调度等情况。黄河防总办公室及时启动防凌运行机制，流凌之日起开始24小时值班。加强防凌会商，与沿黄相关省区有关部门密切沟通联系，有针对性地安排部署各阶段防凌工作。组织开展相关河段防凌工作调研，现场查勘堤防、河道工程、水文站、在建桥梁及浮桥等，开河关键期进一步落实工作措施。沿黄相关省区多次召开防凌会商会，细化工作部署，密切跟踪凌情发展变化，及时上报凌情情况，派出督导组全域、全过程巡回督导，落实防凌措施。

二是密切监测预报凌情。密切关注天气、水情、冰情、河情、工情变化，组织黄委有关单位和沿黄省区防指采取视频监视、无人机、卫星遥感、地面巡测等手段，密切监视流凌、封河发展情况。以开河模式、时机、位置等关键要素和预判风险河段等为重点，坚持动态滚动预报，努力延长预见期，为工程调度、巡查防守等提供支撑。

三是精细调度骨干工程。根据上游来水、水库蓄水以及河段凌情变化，加强对龙羊峡、刘家峡、海勃湾、万家寨、小浪底等水库的统一调度，塑造有利于平稳封开河的流量过程。凌汛初期，在满足宁蒙河段秋浇和冬灌用水需求的同时，预留刘家峡防凌库容。封河期，通过精细调控刘家峡、海勃湾水库泄流，内蒙古河段基本按预案流量（800立方米每秒）封河；稳封期，按照预案调度骨干水库，在确保凌情平稳的同时兼顾储备春灌及抗旱用水。开河期，通过压减刘家峡、海勃湾等水库下泄流量，减少进入内蒙古河段水量，同时加大万家寨水库泄量，降低库水位，以利内蒙古河段行凌畅通。

为减轻内蒙古河段堤防防守压力，黄河防总办公室适时调度启用乌兰布和、河套灌区和乌梁素海、小白河等应急分洪区分凌。累计分凌2.52亿立方米。

四是落实风险管控措施。督促指导沿黄省区防指及时排查风险隐患，全面加强对薄弱堤段和易出现冰坝河段巡查检查，预置抢险力量和物料，“一村一策”落实滩区群众避险措施，确保人员安全；特别是加强河道内在建桥梁等涉河工程项目监管，督促建设单位制定切实可行的度汛方案，及时拆除跨河浮桥、施工栈桥等行凌障碍，确保河道行凌顺畅。协调部队及时进驻防凌前线，做好应急破冰各项准备。

五是与媒体之间建立了高效、协调、联动的运行机制。在黄河流凌、封河等关键节点，通过央视、新华社等主流媒体，权威发布防凌信息，全方位、多视角进行防凌宣传；通过各种新媒体介绍防凌情况，普及防凌知识，增强防患意识。

刘伟平表示，水利部将进一步完善防汛、防凌的工程体系和非工程措施，不断提升水旱灾害防御能力，保障黄河安澜，保障我国江河安澜，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境贡献水利力量。

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