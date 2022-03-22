原标题：用心用情 精准服务——培育新时代中核特色关心关爱老同志文化

莫道桑榆晚，为霞尚满天。老干部工作承担着党中央关心爱护老干部的重要任务。长期以来，广大老干部工作者默默无闻、无私奉献，为做好老干部工作付出了大量心血、作出了积极贡献。老干部工作部门和老干部工作者要用心用情、精准服务，努力在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩。

中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）从核工业是高科技战略产业、是国家安全重要基石的高度，极其重视、认真做好离退休干部工作。

珍惜光荣历史

继续以身作则弘扬党的光荣传统和优良作风

中核集团认真贯彻落实新时代党的建设总要求，持续用力抓好离退休干部党的建设，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

加强政治引领，永葆政治本色。中核集团紧紧围绕党史学习教育，以理想信念教育为抓手，加强离退休干部队伍政治建设，第一时间组织离退休干部收看介绍党的十九届六中全会精神新闻发布会，学习全会公报，与离退休干部一起“云座谈”，畅谈学习体会，迅速掀起学习热潮。精心组织“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，极大地增强了全体党员的荣誉感、归属感、使命感。制定《离退休干部党史学习教育实施方案》，在全集团离退休党员中深入开展“我看建党百年新成就”系列活动，让老同志们情真意切谈真实变化、谈改革发展、谈未来憧憬，增强学习的主动性、积极性、创造性，富有成效。

珍惜光荣历史，坚定理想信念。中核集团始终坚持把传承红色基因、发扬“两弹一星”精神作为坚定理想信念的抓手，组织离退休党员学习我国第一任核潜艇总设计师、“时代楷模”彭士禄事迹、选树离休党员老红军李一非、“大国工匠”原公浦典型事迹广泛宣传，凝练老一代核工业人的精神和智慧，让广大青年党员从老一辈核工业人的事迹精神中汲取力量。在党史学习教育中，中核集团多名八十岁以上老党员主动走进校园、社区和中核集团所属各单位开展弘扬“两弹一星”精神和核工业精神宣讲，为群众讲党史、讲核工业发展史、讲革命传统、讲优良作风，展示党的光辉历程和重大成就，激发爱党热情与干事动力。

加强组织建设，筑牢战斗堡垒。中核集团把抓好离退休干部党的建设作为做好新形势下老干部工作的重要抓手。第一时间把党中央大政方针和中核集团党组决策部署贯彻落实到各离退休党支部和广大离退休党员中，总部成立10个离退休党支部开展工作。结合离退休干部养老居住实际，成立中核集团老干部燕达流动党员党支部，让在养老院的离退休党员切实感受组织温暖。完善党支部组织建设，坚持离退休党支部党建责任人和党支部联络员制度，定期深入各离退休党支部听取意见，解决老同志急难愁盼问题。中组部老干部局主办的《学习参考》刊发中核集团《党建引领 发挥优势 “核”力推动离退休工作创新发展》。同时，充分运用信息化手段为老干部搭建学习交流平台，做强中核集团“核工业不老松”微信公众号、创刊《离退休工作动态》，铸牢离退休干部理想信念之基。

发挥好老同志作用

助力中核集团高质量发展

中核集团始终聚焦离退休老同志这一“富矿”，切实发挥好老同志的政治优势、经验优势、威望优势，为强核报国，加快建设世界一流企业助力。

发挥老同志“活教材”优势，讲好强核报国故事。离退休干部是理想信仰教育的“活教材”。中核集团成立老同志“传承核工业精神”宣讲团，在基层、高校和社区开展核工业历史、“两弹一星”精神和核工业精神宣讲。同时宣讲团走进校园、中核集团所属单位开展党史核工业史宣讲20余场，受教育人员达数万人。以“为强核强国增添正能量”为目标，组织老同志开展“忆往昔、说发展、谈变化、献良策”活动，邀请老同志讲述中国核工业的艰辛历程和“四个一切”核工业精神,沉淀老同志的智慧成果，为新时代中核集团改革发展建言献策。同时，把老同志的真情实感、真知灼见、真心感悟编印成《我看建党百年新成就感言》，赓续核工业红色基因，传承“两弹一星”精神，激励青年人在新时代奋发有为，强核报国。

发挥老同志经验优势，传好“接力棒”。中核集团创新方式，在开展传统正能量活动基础上，推动离退休工作更好融入中核集团中心工作，通过访谈老领导、老院士、老专家在项目建设、科技创新等方面的经验，形成一批珍贵的报告材料，在助力中核集团高质量发展作出了贡献。组织人员采访当年负责重点任务攻关的老同志，请他们讲经验、讲体会、讲心得，提炼出“讲政治、重质量、争时间”三大法宝，为当前中心工作提供了宝贵借鉴。

发挥老同志威望优势，当好“压舱石”。中核集团党组高度重视离退休干部在党组织内的威望优势，党组书记、董事长余剑锋同志为《百名离退休党员事迹集》做序并在中核集团庆祝建党百年大会上首发，为《离退休工作动态》首刊做序，引起热烈反响。中核集团组织重阳节“忆初心、话重阳、铸核梦、传精神”座谈会，向全系统老同送去祝福和慰问，聘任10名老同志为传承核工业精神宣讲员，老同志们深情回顾了我国在一穷二白基础上建立完整的核科技工业体系、成功研制出“两弹一艇”的感人故事，进一步激励核工业青年“一腔热血献中核、传承精神接好棒、强核报国谱新篇”的壮志。

带着感情和责任

用心用情做好离退休服务工作

中核集团党组多次专门研究部署离退休工作，提出关心关爱老同志多方面具体要求。中核集团坚持抓好老同志“两项待遇”落实，坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，满腔热忱为老干部办实事、办好事。

共享改革发展成果。中核集团全系统抗战离休干部提高医疗待遇，指导成员单位为全系统离休干部增发生活补贴，落实党中央的关怀。坚持重大节日和重要纪念日加大走访慰问力度，按时足额发放各项待遇费用、报销医疗费用、协调医疗保健事宜、送别离退休老同志等。与北京市联合主办“京颐悟初心 核聚强国力”系列活动，获北京市“政企合作优秀单位”称号。制定发布《中核集团总部社会化退休人员联络办法（试行）》，主动对中核集团社会化后退休人员进行慰问，做到“感情不减、联系不断”。

安享幸福晚年。中核集团针对离休老同志普遍进入“双高期”实际，制定《离休干部服务保障工作规范》，指导全系统做好离休干部服务保障工作，利用多种渠道宣传国家养老惠老政策，为离退休干部谋福祉。与燕达康养中心、万科随园养老中心等多家养老机构签订合作协议，为中核集团总部及京区单位老同志入住提供优惠条件。创建“中核老干部APP”，实现“互联网+关心关爱”的科技赋能，打造具有中核特色离退休工作网络服务平台。帮助老同志更好使用智能手机、提升保障老同志安全的紧急救护能力，精心办好老年大学。开展“我为老同志办实事”实践活动，着力构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式，提炼形成“勤快、熟悉、交心、成事”为内涵的离退休服务“小曹”品牌，并赋予新内涵，进一步打造服务联系老同志的贴心窗口。

奋进新征程，建功新时代，作出新贡献。离退休老同志是中核集团改革发展的见证者、实践者和贡献者，是中核集团的宝贵财富。我们要更加认真落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议精神，落实中核集团党组部署要求，准确把握新时代离退休工作新要求，找准离退休工作着力点、落脚点，立足“三新一高”，强化精细化管理，更新理念和方式，用心用情，精准服务，努力在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩，推动离退休工作更好服务于中核集团高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（作者：李清堂，系中国核工业集团有限公司董事、党组副书记，文章刊发于《国防科技工业》2022年第3期）

(责编：曹淼、李源)