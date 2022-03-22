人民网北京3月22日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，3月22日，农业农村部在京召开部门协调会议，分析当前生猪生产形势，研究稳定生猪生产措施，发展改革委等7部门有关司局负责同志参加会议。会议认为，当前生猪生产总体平稳，能繁母猪产能保持在合理水平，猪肉市场供应较为宽松，受供求关系影响，生猪价格进入周期下行区间，加之近期大宗饲料原料价格上涨，养殖持续亏损，不少养殖场户经营困难，需要各地各有关部门合力应对，帮助养殖场户渡过难关。

会议强调，各有关部门要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化部门协调配合，形成政策合力，多措并举稳定生猪生产，保障市场平稳有序供给。

会议要求，要认真贯彻今年中央一号文件精神和《政府工作报告》部署，严格落实生猪稳产保供省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，采取有力有效措施，化解风险挑战，全力做好保产能、稳生产各项重点工作。要强化生猪全产业链信息监测和预警，积极引导金融机构加大信贷政策支持，稳定养殖用地和环保等长效性支持政策，精准实施生猪产能调控和冻猪肉收储调节，持续抓好非洲猪瘟常态化防控，促进生猪生产平稳健康发展。

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