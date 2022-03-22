原标题：雨润花开向春晖——全国工商联与中国建设银行战略合作综述

改革开放40多年，我国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没，但与此同时也遇到不少困难和问题，被民营企业形象地称之为"三座大山"，即市场的"冰山"、融资的"高山"、转型的"火山"，这其中融资问题始终是制约民营企业加快发展的一道难解之题。2020年以来，各级工商联与建设银行开展全面战略合作，推动普惠金融精准滴灌和穿透落地，实现了工商联服务有抓手、商会工作有载体、金融机构有客户、民营企业有收获的生动局面。

风起微澜 叩石垦壤

大江涛涛，总有潮头。2020年，中央提出"加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局"。同年6月，为深入贯彻落实党中央决策部署，引导民营企业坚定信心决心、克服新冠肺炎疫情不利影响，全国工商联出台了关于做好"六稳"工作、落实"六保"任务的实施意见，其中至关重要的一条就是加强与大型商业银行的合作，拓宽企业融资途径，降低企业融资成本，进一步保市场主体、保产业链供应链稳定。建设银行自2017年启动"三大战略"以来，在服务民营企业方面力度不断加大，陆续推出了涵盖改善营商环境、解决民营企业融资难融资贵、服务民营企业高质量发展、支持企业投身脱贫攻坚和乡村振兴等四大类助力民营企业高质量发展金融服务清单以及相关信息化平台系统建设方案。

"民营企业在金融领域的获得感不高""金融资源过于分散""金融机构和民营企业间信息不对称""市场上缺乏一个能够为民营企业提供方便金融服务、整合分散的金融资源的渠道"……如何通过新技术、新模式破解这些制约民营企业发展金融难题，不仅是建设银行等金融机构的责任担当，也是各级工商联的职责所在。共同的目标让工商联与建设银行深化合作找寻到了最佳契合点和最大公约数，双方战略合作水到渠成。

2020年10月9日，全国工商联与中国建设银行正式签署全面战略合作协议，以"搭建平台、密切联动、资源共享、优势互补"为原则开展多层次合作，并正式发布支持民营经济发展"企业综合服务系统"，依托人工智能、大数据、区块链等最新科技成果，融合建行在普惠金融、金融科技、企业研修中心等方面的优势，打造全面赋能民营经济高质量发展"八大平台"。

大风起兮 抛石填海

御风而行，泠然善也。乘着全面战略合作的东风，各级工商联与建设银行各分支机构深度对接、深化合作，围绕提升服务效能、加强宣传推介、优化平台系统、开展数字赋能等重点工作，提高融资可得性，努力满足民营企业多样化金融需求，推动全面战略合作落地落细落实。

2021年4月至7月，由全国工商联经济部、建设银行公司部牵头，依托建行大学先后在成都、西安、常州、青岛等地，连续举办4期"全国工商联与建设银行战略合作联合宣介培训班"，组织各省级工商联、商会、民营企业代表以及建设银行分支机构600余人参加培训，基本覆盖了所有省级工商联、部分副省级城市工商联和37家建设银行一级分行，宣介议题从破解民营企业融资难题到助力创新创业企业成长，从民营企业防范金融风险到商会管理赋能，从企业投融资选择到企业家财富传承等，双方战略合作的社会影响力得到进一步提升。

"企业综合服务系统"八大平台是双方战略合作的重点，助力小微企业、创新型成长型企业以及专精特新企业发展是战略合作的着力点。双方明确以工商联为桥梁、服务行业商会为切入口，精准支持实体经济，不仅实现了与"网上工商联"的对接集成，并且深入推进省级工商联与八大平台系统对接，精准挖掘企业全要素、全生命周期需求，陆续推出"工商联快贷""信用快贷""抵押快贷"等小微企业专属金融服务，对2000多家创成型企业开展赋能行动，孕育国家创新力量，实现了小微企业和创成型企业精准滴灌。

建设银行与全国工商联直属商会的合作也在同步深入。2021年7月，建设银行与全国工商联汽车经销商商会共同主办"2021年中国汽车金融合作发展研讨会"，采用"现场论坛+线上直播+内部讨论"方式，邀请各领域专家从汽车行业数据预测、金融政策影响、汽车消费端变化以及财税法融等不同侧面展开主旨演讲。论坛现场近130位汽车经销商代表参加，并同步在"企业综合服务系统"与建融智合平台实时线上直播，共有2500人次线上参会。以不同的视角解读行业前沿政策，梳理行业持续发展的关键问题，打破了地域交流受限的壁垒，扩大了交流的维度。

此后，为进一步发挥各级工商联的组织优势和建设银行的专业能力，建设银行专门下发《关于开展助力工商联行业商会健康发展金融服务的通知》，选取了22家全国工商联直属商会，开展行业深度研究，充分挖掘商会会员企业需求，协同制定"行业商会健康发展金融解决方案"，推动构建共生共荣、宜商宜业的发展生态。

御风而行 劈山凿石

山积而高，泽积而长。目前，全国32个省级工商联均与建设银行一级分行签署了战略合作协议，并探索出不少适合本地民营企业的金融服务手段，实现了工商联服务有抓手、商会工作有载体、金融机构有客户、民营企业有收获的合作初衷。

建行浙江省分行向浙江11个市级工商联派驻21名金融指导员，全部在工商联机关坐班工作，履行"联络员""宣传员""参谋员"角色，开创了金融机构与工商联协同工作的合作新模式。嘉善县工商联副主席姚巍表示，工商联与建行的深度合作，将金融场景和科技创新相融合，较好地解决了企业发展中的痛点和难点，以最有力、最及时的服务助力地方经济高质量发展，可谓"跳出金融做金融"，为企业赋能、为社会赋能。

上海市工商联与建行上海分行建立全面"网格化"对接，积极推动"政会银企"四方合作机制落地落实。工商联发挥组织网络和桥梁纽带作用，行业商会协会发挥贴近行业、掌握企业需求痛点的优势，市融资担保机构积极为企业增信，各方依托"八大平台"线上线下一体化、常态化银企对接，在提供传统融资服务的基础上全方位为民营企业和民营企业家融智赋能。"四方合作机制为我们这些企业真正在雨天送上了一把遮蔽风雨的伞。"联中食用菌专业合作社总经理陈林根兴奋地说。

"建行人是帮我们做事的，靠谱！"北京黑龙江商会秘书长徐维新禁不住在"朋友圈"里为建行点赞。为解决市属商会会员信息要素不全、更新不及时、统计困难等管理痛点，北京市工商联与建行北京分行迅速成立由11个部门组成的系统研发服务专班，深入挖掘民营企业金融需求，反复打磨系统流程，仅用半年时间就推出嵌入"八大平台"的"会员管理子系统"，成为打通工商联会员线上线下服务入口，实现开放共享、跨界协同、相互赋能的综合服务平台。

"忽如一夜春风来，千树万树梨花开。"这样的故事还有很多……

截至今年1月末，企业综合服务系统已三次迭代更新，全国22家省级机构完成系统对接，系统访问量超过10万次。建设银行累计为各级工商联及所属商会会员企业发放贷款余额3571.82亿元，为9401户小微企业提供信贷支持219.10亿元，为370家创成型企业提供信贷支持56.64亿元。下一步，双方将充分利用前期数字化成果，持续做好宣介，探索守信激励措施，围绕行业商会深入对接，在多层级、差异化、针对性上深度推进，真正把好的服务转化成了企业看得见、用得到、效果好的金融生产力。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江，建设银行党委书记、董事长田国立都对双方合作给予充分肯定，并多次作出专门批示。两年多的实践充分证明，工商联与金融机构的深化合作正当其时，也必将大有可为，企业综合服务系统凝结了双方对民营经济的深刻理解，也充分彰显了金融机构服务民营经济的情怀、决心和能力。建行人扎实推进、深耕细作、精益求精的工作作风得到各层级工商联和商会组织的肯定，收获了企业家们的好评。

一位诗人曾说："希望不是未来的东西，它是看见此刻的方式。"金融机构与民营经济的发展同向同行，有着无限的可能，工商联与建设银行的战略合作也必将结出更加丰硕的成果。小草不会因大树的存在而感卑微，河水不会因自己对巨石的冲击而感骄傲，所有的一切都以自身本来的姿态，彼此依存、相互赋能，共生共荣、同报春晖。

(责编：李源、曹淼)