人民网北京3月22日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为进一步做好道路客运及城市交通领域疫情防控有关工作，交通运输部今日发布关于进一步做好当前道路客运及城市交通领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知。

通知要求，各地交通运输主管部门要密切跟踪本地疫情发展态势，按照当地联防联控机制部署，及时暂停中风险、高风险地区所在县级行政区对外道路客运服务和城市公共汽电车、出租汽车（含网约车）、顺风车等的跨城业务。要加强与相关地区交通运输主管部门的沟通协调，同步暂停对开道路客运班线。指导经营者及时向社会公布停运有关情况，并做好宣传解释和免费退票服务。

中风险、高风险地区所在县级行政区交通运输主管部门要有针对性调整城市公共交通运输组织方案，严防客流聚集；对途经管控区的城市公共汽电车和轨道交通线路，实行绕行或甩站运输。设区市或县级行政区域采取全域封闭式管理措施的，当地交通运输主管部门要及时暂停封闭管理区域内道路客运和城市公共交通服务；待疫情得到有效控制，并报请当地联防联控机制同意后，有序恢复客运服务。

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