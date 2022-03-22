徐佩玉

中国14亿多人口，每天一张嘴，就要消耗约192万吨菜。这么大的需求，“菜篮子”能拎稳吗？老百姓能够吃又吃好吗？

今年中央一号文件提出，“稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力”。

怎么做？海妹请教了专家——

大中城市要有自己的菜地

“我们家3口人，每顿饭基本上是3个菜，每天还得换着花样来。现在健康意识提高了，对蔬菜的需求更大了。”不少叔叔阿姨向海妹反馈，如今蔬菜吃得越来越多，种类也越来越丰富。

然而，在城镇化过程中，农田面积在减少，特别是大城市周边，农田更是稀缺。像北京，耕地面积仅占全市土地面积的5.7%左右。

“一号文件”提出，稳定大中城市常年菜地保有量。

大城市寸土寸金，为何还要强调稳定菜地保有量？中国农业科学院农业信息研究所副研究员沈辰告诉海妹，大中城市是“菜篮子”产品的重要消费市场，是全国市场价格的风向标。稳定大中城市常年菜地，保证一定自给能力，才能在突发情况下保证基本供给，避免市场发生剧烈波动。

疫情期间，大中城市常年蔬菜生产基地发挥了重要的保供稳价作用。随着城市化进程不断深入，部分大中城市还通过在城市周边地区建立紧密型外埠生产基地补足本地保供需求。

总体看，当前各大中城市“菜篮子”生产供给总量充足。但部分大中城市也暴露出自给能力下降的问题。受疫情、极端灾害性天气等影响，有的城市“菜篮子”品种价格短期快速上涨，个别城市出现过某些品类的蔬菜供应紧张。

咋办？专家建议，一些缺口较大的城市，应在充分挖掘自给潜力的基础上，建立外埠生产基地保供渠道，确保关键时期调得进、供得上。从品类上看，大中城市应重点发展不耐储运的叶类蔬菜和地方特色蔬菜，稳定提高自给能力。

设施蔬菜+南菜北运，餐桌更丰盛

进入春季，你有没有发现餐桌上发生了一些变化？贵州的西蓝花、豌豆尖，云南的油麦菜、上海青，山东的黄瓜、苦瓜、红菜椒……随着气温回升，南方冬菜开始退市，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜走上餐桌。

“一号文件”提出，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设。

海妹了解到，经过30多年发展，中国“菜篮子”工程已形成华南与西南热区冬春蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜等优势区域，这些区域因地制宜栽种不同的蔬菜，形成不同的上市档期，有效缓解了中国蔬菜供求矛盾。

山东、辽宁、河北、河南、江苏和安徽是北方设施蔬菜的六大省份，冬春蔬菜面积产量占全国八成以上，是保障冬春和“两节”市场供应的主力军。广西、四川、贵州、云南、广东、福建和海南，则是“南菜北运”的七大省份。这13个省份主产区冬春季在田面积稳中有增，有效保证了冬春蔬菜供应。

专家表示，“一号文件”提出的“大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设”，可以显著增加冬春蔬菜供给，保障全国蔬菜周年均衡供应，丰富消费的品种花色。

如今，过冬不再靠萝卜、白菜、土豆“老三样”，水果茄子、秋葵等特色蔬菜成了餐桌上的常客。

为了满足消费者逐渐“挑剔”的口味，北方设施蔬菜、南菜北运基地，近年来也在丰富品种。中国农科院农业信息研究所副研究员张晶介绍，随着“菜篮子”市长负责制的全面落实和农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程深入发展，目前全国设施蔬菜已经有6200多万亩，可以满足老百姓春夏秋冬不同季节对各类蔬菜的多样需求。

下一步，专家建议冬春要抓好“南菜北运”基地和北方设施蔬菜生产，扩大市场供应量，夏季抓好“北菜南运”基地和冷凉夏菜供应。

近年来，宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇姚磨村因地制宜发展冷凉蔬菜产业。春耕备耕时节，当地农民抢抓农时播种冷凉蔬菜。图为3月18日，农户在该村一家蔬菜产销合作社育苗棚内劳作。新华社记者 杨植森摄

产销对接，蔬菜供应不断档

蔬菜放一周，大部分都会耷拉脑袋。从原产地到餐桌，怎么保证大家吃上新鲜蔬菜？碰到极端天气，怎么办？

“一号文件”提出，提高蔬菜应急保供能力。

畅通物流运输是关键。2020年，农业农村部开始实施“农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”，支持新型农业经营主体建设仓储保鲜冷链设施，从源头加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题。2020至2021年，农业农村部和财政部已支持2个批次仓储保鲜冷链设施建设工程项目推进。

仓储、冷链、物流水平的提升，使新鲜蔬菜触手可得。下午采摘、晚上出货，云南省文山壮族苗族自治州砚山县的蔬菜只要18个小时就能到达广州。

产销衔接也要抓好。专家建议，要发挥好大中城市批发市场、大型商超企业等市场主体调节作用，做好“菜篮子”产品储备，明确紧急情况下保证“菜篮子”产品运销的批发市场、商超等市场主体和必要调运能力，形成常态化生产供应和突发性应急保供相结合的工作机制。

考核和预警不可少。专家建议强化“菜篮子”市长负责制考核，增加应急保供考核权重，督促指导地方政府特别是市级政府做好辖区内“菜篮子”产品保供稳价工作。同时加强预警和信息发布，多渠道发布市场信息，有效引导生产，避免生产和价格大幅波动。

落实好“一号文件”的任务清单，拎稳“菜篮子”，老百姓才能吃得好、过得好！

(责编：王仁宏、初梓瑞)