记者从银保监会获悉，截至2021年末，全国民营企业贷款余额达52.7万亿元，较2021年初增加5.5万亿元。

据介绍，银保监会持续完善金融服务民营企业政策体系，推动银行保险机构不断改进和加强民营企业金融服务，包括公平精准有效开展民营企业授信业务，在贷款审批中不得对民营企业设置歧视性要求；明确民营企业服务年度目标，提高民营企业融资业务在内部绩效考核中的权重；根据民营企业融资需求特点，设计个性化产品满足企业不同需求等。

银保监会表示，下一步将督促银行机构优化改进金融服务，提高风险识别和定价能力，不断提升民营企业金融服务质效。（记者李延霞）

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