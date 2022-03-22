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国资委发文深化央企违规经营投资责任追究工作

2022年03月22日16:59 | 来源：新华社
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国务院国资委日前发布通知，指导中央企业扎实做好2022年违规经营投资责任追究工作，全面提升依法合规经营水平，促进企业持续健康发展。

根据这份《关于做好2022年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》，各中央企业要深化企业内部监督信息共享和协调联动，切实用好责任追究工作体系，做实做细违规问题线索初步核实工作，做到应核实尽核实、应立项尽立项、应追责尽追责。

通知要求，各中央企业要着力办好党中央、国务院关注和国资委移交的违规问题线索，集中查办中央企业有关综合治理专项行动工作中发现的违规问题，加大对境外违规经营投资问题线索的查处力度。

通知提出，各中央企业要对标“稳、准、快”的核查追责工作要求，全面总结实践经验，健全责任追究相关工作机制；创新违规问题线索核查方式；研究建立责任追究简易程序；对离职退休人员违规责任追究，损失认定、责任认定工作规范，以及境外、参股、金融类子企业责任追究工作等开展专题研究，做好相关制度机制储备。（记者王希）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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