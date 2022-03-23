人民网北京3月23日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近期，全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，铁路部门及时对接各地防疫物资运输需求，强化铁路运输服务保障。据中国国家铁路集团消息，截至目前，全路今年累计运送各类防疫物资584批、3572吨，有力支援了各地疫情防控工作。

铁路部门充分发挥全路“一张网”“一盘棋”和运输集中统一指挥优势，及时高效运输防疫物资。3月15日，应湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部紧急调运防疫物资要求，铁路部门特事特办、急事急办，中国国家铁路集团有限公司调度指挥中心统筹运力调配，利用高铁快速运输优势，组织加开武汉至长春西直达动车组列车，向吉林省运送医疗器械、口罩等重点防疫物资792件、2.5吨。

中国铁路沈阳局利用旅客列车行包车厢，将防疫和民生物资从辽宁沈阳、大连等地运往吉林长春，发运防疫物资1014件、蔬菜1.9吨、熟食5.7吨，并积极协调物资供应商和中铁快运股份有限公司沈阳分公司等单位，开辟绿色通道，优化调整列车停靠股道和时间，连夜组织充足人力进行搬卸作业，全力保障物资快速运达。

中国铁路郑州局积极配合河南省文明办开展吉林支援服务行动，通过高铁列车将大量防疫物资运往吉林。

在保障香港物资供给渠道安全畅通方面，中国铁路广州局进一步充实铁路货场人员力量，组织职工在严格落实属地疫情防控措施的前提下，分批次前往作业现场，加强车辆检修和线路维护，做好站场消杀保洁等各项工作，同时加强铁路运输调度组织，全面卡控班列运输途中安全。截至目前，铁路部门已开行25列援港班列，运送防疫物资1080吨。

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