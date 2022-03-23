人民网北京3月23日电 （记者王震）3月22日，证监会召开2022年全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议明确2022年重点任务安排，强调要做好坚持资本市场正确的发展方向，进一步深化对中国特色现代资本市场发展之路的规律性认识和实践把握；深入贯彻落实党中央、国务院关于维护资本市场平稳运行、推进全面实行股票发行注册制改革等一系列促进高质量发展的决策部署；一体推进金融反腐和处置金融风险，坚决治理政商“旋转门”等工作。

会议对证监会系统做好2022年纪检监察工作提出明确要求：

一是围绕迎接服务党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神全过程强化政治监督，对落实全面实行股票发行注册制等重大改革加强监督检查，加强“一把手”和领导班子监督。

二是坚持高标准做好纪检监察巡视整改和对会系统巡视整改的重点监督。

三是从严纠治违反中央八项规定精神问题，精准整治群众关切的形式主义、官僚主义问题。

四是保持反腐败工作严的态势，聚焦重点领域强化专项整治和治理。

五是以专项监督深化日常监督，优化完善对会机关重点部门、证券交易所和“三委”委员等重点群体的监督检查，加大问责力度。

六是进一步强化驻点监督驻巡结合机制的效能，加强对会系统单位纪委的监督和指导，深化与地方纪委监委合作，推动各项监督统筹衔接。

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