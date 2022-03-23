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国家发展改革委声明：未建立基础设施REITs有关专家库

2022年03月23日18:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，近日，接到有关机构和个人反映，有个别媒体以国家发展改革委基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“基础设施REITs”）工作为题发表不实信息，有部分专家以参与国家发展改革委基础设施REITs工作名义进行自我宣传。

对此，国家发展改革委声明称，除通过新闻发布会、官方网站、官方微信公众号等方式主动公开的信息外，各有关媒体在报道国家发展改革委开展的基础设施REITs相关工作时，应事先征得国家发展改革委投资司同意，不得发布未经核实的信息或猜测性信息，避免引起误读，影响基础设施REITs工作顺利推进。对未经同意擅自发布不实信息的，将给予提醒告诫；情节严重、造成不良影响的，将按照有关规定予以处理。

国家发展改革委还强调，未建立基础设施REITs有关专家库。对参与基础设施REITs调查研究、政策研讨、征求意见、项目评估等工作的有关专家，国家发展改革委均有严格的保密纪律和工作要求。未经国家发展改革委投资司同意，任何个人不得在发表文章和著述、授课咨询、接受媒体采访、上报信息、参加论坛等活动中，以参与国家发展改革委基础设施REITs工作等名义进行自我宣传。如有任何人员以国家发展改革委基础设施REITs专家库成员或特邀专家名义开展业务，均不符合实际情况。对情节严重的，将采取必要措施予以处理。

(责编：申佳平、吕骞)

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