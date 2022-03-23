“天宫课堂”第二课

今天（3月23日）下午正式开讲

神舟十三号乘组航天员

翟志刚、王亚平、叶光富

在中国空间站进行太空授课

一个个太空实验，干货满满

快来复习

太空“冰雪”实验

外观像“冰球”实为“热球”

在“四季如春”的中国空间站里

王亚平制作了一颗晶莹剔透的“冰球”

——液体球结晶

外观像“冰球”实为“热球”

背后是什么原理呢？戳视频↓

液桥演示实验

在太空用液体搭一座桥

地面重力环境下

水的表面张力微不足道

那么在太空的微重力环境下

液体的表面张力有多强？

看航天员用液体搭一座桥

在空间站里

水和油会自然分层吗？

地面上，水和油混合后自然分层

油在上，水在下

那么在空间站里

水和油会自然分层吗？

答案是不会

冰墩墩上太空了！

成为“天宫课堂”小助教

太空抛物实验中

来了一位特殊的助教：冰墩墩

在太空中抛出冰墩墩

会和地面上一样向下坠落吗？

一试便知！

不少网友表示

“羡慕冰墩墩的退休生活”

在太空流眼泪是什么样的？

天地互动环节

有同学提问

在空间站里流眼泪是什么样的？

是像果冻一样在眼角拉得很长

还是蹦出来变成一颗一颗的？

来看看航天员怎么说

看了这些实验，网友直呼神奇

对太空充满了向往

“思路打开了！”

“太空物理课太有意思了”

监制/徐冰 主编/米莎

编辑/林湘瑜

视频编辑/左淇 刘哲元

校对/高少卓

(责编：岳弘彬、牛镛)