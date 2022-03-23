我国自主制作的无线电气象传真覆盖南海海域
2022年03月23日23:17 | 来源：新华网
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新华社广州3月23日电（记者田建川、张艺腾）从23日开始，在南海海域航行的船舶可以接收到我国自主制作和播发的无线电气象传真产品，包括台风、降水和海浪预报等。当日，交通运输部南海航海保障中心广州海岸电台与广东省气象台联合启动南海海上无线电气象传真服务，填补了我国南海海域无线电气象传真业务空白，为船舶安全航行保驾护航。
海上无线电气象传真业务是船舶获取海上气象信息的重要渠道之一。与传统的气象报文相比，它以图像的形式呈现，具有信息丰富、预报时间长等特点，可实现气象灾害早预警，对保障船舶航行安全具有重要作用。
此次启动的海上无线电气象传真业务可覆盖南海以及周边的水域。由广州海岸电台每天播发11种气象产品，包括“海平面、降水、风力预报”“海浪预报”“台风预报”“南海海区预报”等。
此次向南海海域播发无线电气象传真产品，对增强国际履约能力、保障船舶航行安全，具有重要意义。
(责编：袁勃、杨光宇)
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