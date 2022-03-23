新华社北京3月23日电（记者申铖、王雨萧）财政部副部长许宏才23日在国务院政策例行吹风会上表示，退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，全年留抵退税约1.5万亿元。财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金，支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。

许宏才介绍，这1.2万亿元分三部分来安排，包括新出台留抵退税政策专项资金、其他退税减税降费专项资金和补充县区财力专项资金。县区落实新增留抵退税和其他减税降费的实际减收预计能够补齐，有力保障县区财政平稳运行。

“其中，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助比例平均超过82%，并向中西部地区倾斜。”许宏才说，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于3月21日下达。

他表示，财政部明确了专项资金分配备案、预算下达、资金调拨等管理要求，将专项资金纳入直达资金范围，实行动态监控，既确保及时足额退付留抵退税资金，也防止专项资金闲置挪用。要求省级财政部门在分配专项资金时充分考虑各县区实际情况，制定有针对性的方案，增强县区财力保障，兜牢兜实“三保”底线。

“大规模留抵退税政策，是实施组合式税费支持政策的最重要内容，通过退给企业实实在在的真金白银，能够直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，能够有效提振市场主体信心、增强发展内生动力、推动经济平稳健康发展。”许宏才说。

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