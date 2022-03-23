新华社北京3月23日电（记者王雨萧、申铖）今年我国实施新的组合式税费支持政策，其中留抵退税约1.5万亿元。国家税务总局副局长王道树23日说，税务部门会同财政部门紧锣密鼓推进留抵退税各项准备工作，确保退税“红包”尽快直达企业。

王道树在当天举行的国务院政策例行吹风会上说，税务部门已采取系列措施，详细制定纳税服务、宣传辅导等有关工作方案，目前各项工作进展顺利。

王道树介绍，税务总局对已出台的税费支持政策进行了内部培训，各级税务机关通过短视频、云直播、微课堂、“12366”纳税服务热线等渠道精准开展政策宣传辅导，税务部门还升级了信息系统有关设置，优化功能，改造流程，进一步便利广大纳税人、缴费人享受税费支持政策。

“我们将依托税收大数据，结合案头分析，充分验证纳税人留抵税额数据，掌握企业留抵税额总体情况。”王道树说。

确保留抵退税政策落实落细，宣传辅导必须及时跟进。王道树介绍，税务部门将在4月1日前利用电子税务局提示提醒等方式，完成面向纳税人的第一轮全覆盖政策宣传。同时，有针对性地适时开展多轮次答疑解难辅导，对留抵退税存量情况复杂的企业，必要时采取“一对一”辅导，上门讲解。

王道树指出，考虑到今年留抵退税户数多、小额退税占比较高的情况，税务部门将进一步优化退税流程，对符合政策条件、低风险的纳税人，简化退税审核程序，提高办理效率，实现全链条电子化退税，做到申请即办、高效退税。

王道树说，税务部门将进一步完善以“信用＋风险”为基础的新型动态精准监管机制和留抵退税风险防控体系，做到留抵退税管理跟得上、风险防得住。对骗取留抵退税违法行为，持续加大打击力度，做到“露头就打”，进一步营造公平法治的税收环境。

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