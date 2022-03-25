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“天问一号”传回火星巡视区高分辨率影像

2022年03月25日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，“天问一号”环绕器近火点经过火星车巡视区域上空，拍摄了“祝融号”巡视区0.5米分辨率影像图。
　　国家航天局供图

　　2022年1月22日（着陆后第247个火星日），“祝融号”火星车表面存在明显的沙尘覆盖。
　　国家航天局供图

　　本报北京3月24日电  （记者冯华）记者从国家航天局获悉：截至2022年3月24日，“祝融号”火星车在火星表面工作306个火星日，累计行驶1784米，“天问一号”环绕器在轨运行609天，距离地球2.77亿千米，当前两器运行正常。

　　日前“天问一号”环绕器近火点再次经过火星车巡视区域上空，拍摄了“祝融号”巡视区0.5米分辨率影像图，该影像图中“祝融号”火星车行驶路线清晰可辨。

　　“祝融号”火星车也从火星表面传回自拍照，相比刚刚着陆时拍的照片，可以看出火星车表面已积累了一层薄薄的沙尘。为了应对沙尘覆盖，火星车太阳翼进行了特殊设计，可采取多种措施应对沙尘引起的发电效率下降问题，目前尚无需使用，当前能源状态足以支持火星车继续行驶并开展探测。

　　火星北半球已经开始进入秋季。根据以往的探测资料分析，秋季是火星沙尘天气多发季节，但目前在“祝融号”巡视区尚未观察到明显的沙尘天气。

　　“天问一号”环绕器持续开展火星全球遥感探测，并重点关注陨石坑、火山、峡谷、干涸河床等典型地貌和地质单元，获取其高分辨率影像。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月25日 01 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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