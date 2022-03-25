本报北京3月24日电 （记者张贺）记者从国家版权局获悉：2021年我国著作权登记数量持续增长，全国著作权登记总量达6264378件，同比增长24.30%。

全国作品著作权登记量总体呈现稳步增长趋势。2021年全国共完成作品著作权登记3983943件，同比增长20.13%。登记量较多的分别是北京、中国版权保护中心、江苏、上海、山东、贵州。以上登记量占全国登记总量的67.82%。相较于2020年，湖南、河北、云南、安徽等省份的作品著作权登记量增长率均超过了100%；甘肃、海南、内蒙古、河南、湖北等省份的作品著作权登记量增长率均超过了50%。

从作品类型看，登记量最多的是美术作品1670092件，占登记总量的41.92%；第二是摄影作品1553318件，占登记总量的38.99%；第三是文字作品295729件，占登记总量的7.42%；第四是影视作品244538件，占登记总量的6.14%。以上类型的作品著作权登记量占登记总量的94.47%。

根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计，2021年全国共完成计算机软件著作权登记2280063件，同比增长32.34%。从登记区域分布情况看，计算机软件著作权登记区域主要分布在我国东部地区，登记量约144万件，占登记总量的63.1%。从登记区域增长情况看，增速最快的是东北地区79%；第二是西部地区55%；第三是中部地区31%；第四是东部地区25%。

从各地区登记数量情况看，计算机软件著作权登记量较多的省份依次为广东、上海、江苏、北京、浙江、四川、山东、湖北、福建、陕西。上述地区共登记软件著作权约163万件，占登记总量的71.5%，其中，广东省登记软件著作权约27万件，占登记总量的11.8%。

根据中国版权保护中心著作权质权登记信息统计，2021年全国共完成著作权质权登记372件，同比下降3.13%。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 07 版）

(责编：袁勃、杨光宇)