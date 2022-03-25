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中铁九桥工程有限公司首席电焊工王中美——

玫瑰焊将  匠心筑梦

本报记者  王  丹
2022年03月25日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　王中美（左）带着徒弟刘青进行电焊作业。
　　李颢然摄（人民视觉）

　　王中美（左一）和“女子电焊突击队”队员在作业中。
　　张 弛摄（人民视觉）

　　作为中铁九桥工程有限公司的首席电焊工、工匠技师，20多年来，王中美坚守一线，开展特大型桥梁焊接技术攻关及电焊作业。焊花飞溅背后，是狭窄的空间、僵立的姿势、电光的灼伤。22万根焊条和16吨焊丝，见证了王中美从一名普通的电焊工学徒成长为玫瑰焊将的历程。

　　王中美的父亲也是一名焊工。在九江长江大桥通车现场，父亲自豪地对她说：“丫头，这是爸爸参与焊接的大桥。桥通了，人们回家就方便了！”那一刻，王中美激动不已。

　　2001年，王中美来到中铁九桥工程有限公司，接过父亲手里的焊枪。老工长告诉她：“桥梁建得好不好关系到每一个过路人的安全，我们必须认真焊好每一条焊缝。”王中美将这句话深深记在了心底，下功夫把施焊的站位、角度、手法钻研了个透。武汉天兴洲长江大桥、南京大胜关长江大桥、孟加拉国帕德玛大桥……在60多座世界一流桥梁施工现场，都留下王中美手持焊枪、挥汗如雨的身影。经过多年磨炼，王中美焊接的产品一次性探伤合格率高达99%。

　　以技立业、攻关克难，是王中美不变的追求。她创造了“王中美焊接工法”，取得27项技术攻关、17项创新成果，多项工艺填补国内空白。

　　“一个人再能干，力量也是有限的，我希望把技术毫无保留地传给更多年轻人。”王中美说。2015年，中铁九桥工程有限公司成立了“王中美劳模创新工作室”。王中美带领工友们开展了30多项材质试验和焊接技术攻关，带出了一支“女子电焊突击队”。

　　专注于行，匠心倾注。王中美和她的“女子电焊突击队”一起，在钢铁与火花中继续谱写劳动者之歌。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月25日 07 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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