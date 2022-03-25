本报济南3月24日电 （记者侯琳良）近日，山东省人力资源社会保障厅等七部门联合印发《关于支持推进零工市场高质量发展的实施意见》，从规范布局建设、提升服务能力、促进健康发展、落实扶持政策、加强组织保障等5个方面，制定14条措施，全面加强零工市场建设。根据意见，今年年底前，山东各县（市、区）将至少规范发展1家公益性质的零工市场，为灵活就业人员免费提供基本公益服务。

据了解，零工市场将为劳动者和用人主体提供政策咨询、岗位供求、职业培训、招工用工登记等“全链条”服务，鼓励公共服务事项进驻零工市场，提供居住登记、安全教育、法律维权、文化娱乐等多元化综合性服务。山东还将推动建立零工求职登记和用工需求信息库，利用大数据对工种、技术、工作时间等信息进行筛选匹配，制发零工市场“电子地图”，完善共享用工余缺调剂平台，实现“岗位找人”、供求有效对接。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 07 版）

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