本报记者 王 珂

在商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷说，针对中小微外贸企业的实际困难，商务部认真贯彻党中央、国务院决策部署，会同相关部门研究出台支持政策，协同发力，靠前发力，帮助中小微外贸企业防风险、降成本、增活力。

以政策的确定性帮助外贸企业应对外部的不确定性

据海关统计，1—2月我国进口达2.73万亿元，同比增长12.9%。发言人表示，在去年同期高基数的背景下，进口仍然实现了增长，主要有3方面原因：一是中国坚定不移扩大对外开放，积极扩大进口。二是中国经济保持恢复发展，进口需求稳定。三是原油、天然气、大豆等大宗商品价格出现快速上涨趋势，一定程度拉高了整体进口增速。

今年以来，面对不确定不稳定因素，中国外贸依然实现了开门稳。“同时，从我们近期对部分地方的调研情况看，中小微外贸企业保订单、保履约仍面临一定压力。”发言人说。

针对中小微外贸企业的实际困难，发言人表示，下一步，商务部将重点在以下几方面持续为其纾困解难：一是继续会同相关部门和各地方，落实好今年1月出台的稳外贸政策措施，多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。二是按照国务院统一部署，会同有关部门指导各地持续优化营商环境，将减税降费等措施落实到位，继续整治乱收费、乱罚款等问题，支持外贸企业稳定发展。三是指导企业推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道。“我们将多措并举，以政策的确定性帮助外贸企业应对外部的不确定性，助力企业爬坡过坎，行稳致远。”

有序推进增设服务业扩大开放综合试点工作

今年的《政府工作报告》明确提出，增设服务业扩大开放综合试点。

发言人说，服务业扩大开放综合试点是党中央、国务院就实行高水平对外开放作出的重要部署，至今已开展了7年的持续创新探索，形成北京、天津、上海、海南、重庆等地“1+4”示范试点格局，向全国推广了7批35项经验案例，为全国的服务业开放积累了经验、探索了路径。

发言人表示，商务部将根据党中央、国务院决策部署，有序推进增设试点工作，推出一批适应形势发展需要的试点举措，扩大高水平对外开放，提升服务业发展水平。同时，继续深入推进现有5地的试点工作，及时总结提炼创新成果，向全国复制推广。

围绕特色服务出口基地建设，发言人说，这是促进我国服务贸易高质量发展的重要举措。近日，商务部等7部门聚焦人力资源、地理信息、知识产权和语言服务等4个领域，评审认定了新一批共计40家专业类特色服务出口基地。截至目前，我国特色服务出口基地已覆盖文化、中医药、数字服务、人力资源、地理信息、知识产权和语言服务等7个领域，总数达112家。

发言人说，下一步，商务部将会同相关部门，指导特色服务出口基地开展建设工作，研究出台支持基地发展的政策措施，鼓励基地大力培育具有国际竞争力的特色服务贸易市场主体和服务品牌，推动扩大服务出口，促进服务贸易创新发展。

加快推进促进服务业领域困难行业恢复发展的相关政策

按照党中央、国务院决策部署，14个部门近期联合出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，包括普惠性措施和部分困难行业专项纾困扶持措施。

发言人说，商务部聚焦餐饮等服务业，加快推进落实相关政策。例如，商务部积极引导外卖等互联网平台企业，就下调餐饮业商户服务费标准等制订了具体方案，并加快推进实施。

商务部数据显示，1—2月餐饮消费较快恢复。餐饮收入同比增长8.9%，增速比商品零售快2.4个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入同比增长10.1%。

发言人表示，下一步，商务部将继续加大工作力度，会同相关部门抓紧出台支持政策的落实举措，同时，推动各地及时制定配套政策，加强政策宣传解读，扩大知晓面，确保惠企政策早落地早见效。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 08 版）

(责编：袁勃、杨光宇)