本报海口3月24日电 （记者曹文轩）记者近日从海口海关获悉：海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策公布并实施一年来，海南获得自用生产设备“零关税”进口资格企业共计144家，享惠企业36家，进口总货值达11.6亿元。

去年3月，海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策公布并实施，一年来该政策项下主要享惠商品有集装箱起重机、客运架空索道、挤压造粒机等，已覆盖政策涉及的基础设施建设、加工制造、研发设计等七大领域，对推动海南自由贸易港产业聚集发挥了积极作用。

旅游业是海南重点产业。为支持海南自由贸易港建设，今年2月14日，国家相关部门发布关于调整海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知，增列了文体旅游业所需的生产设备。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 08 版）

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