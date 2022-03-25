本报记者 王明峰

“市场监管部门在我们工业园设立了‘质量小站’，提供一揽子、一站式服务，让企业在发展进程中少走了弯路。”在四川省达州市开江经济开发区，胜发电子科技有限责任公司董事长唐俊强告诉记者。

唐俊强介绍，企业正式投产之初，年产值只有6000万元左右，目前已突破2亿元大关，还获评四川省诚信示范企业等。“这些成绩都离不开市场监管部门的服务和引导。”

据了解，四川已连续多年开展“春雷行动”，取得了显著成效。特别是近年来，四川更加注重推动高质量发展，达州在服务保障方面也不断出台新举措。

达州市市场监督管理局局长陈杰勇说，为加大市场主体培育力度，他们以“春雷行动2022”为契机，聚焦民生领域、重点行业开展多个子行动，既打击违法行为，又优化营商环境。同时，通过放宽市场准入、加强知识产权保护、提升服务水平等措施，为各类市场主体健康发展保驾护航。

为进一步推动民营经济高质量发展，达州遴选出23家具有较强市场竞争力和行业领先地位的优质民营企业，搭建帮扶平台，加强培育辅导，构建“头雁引领、良雁带动、群雁齐飞、雏雁成长”的“雁阵式”企业发展格局。“质量小站”一方面提供集成服务，优先为雁阵培育企业办理相关手续；另一方面提供精准辅导，聘请专业机构为企业定制“一对一”方案，定期开展金融、财税、法律等服务和辅导。

预计今年一季度，达州民营经济将实现“开门红”，增加值总量将超370亿元，新增市场主体超9000户。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 08 版）

(责编：袁勃、杨光宇)