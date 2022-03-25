山西推动钢铁企业改造提升
今年预计完成投资258亿元
2022年03月25日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报太原3月24日电 （记者郑洋洋）《山西省钢铁企业改造提升2022年行动计划》日前印发，该行动计划聚焦推进钢铁企业智能化、绿色化、服务化转型升级，实现全方位高质量发展。行动计划提出，2022年对山西省24户钢铁企业开展入企服务，重点推进67个产能置换、节能改造、超低排放等项目建设，总投资761.4亿元，2022年预计完成投资258亿元。
在产业结构方面，力争全省钢铁行业非限制类炼铁先进产能达到60%以上，炼钢先进产能达到50%以上。在创新发展方面，持续推动钢铁产业创新生态体系构建，中高端不锈钢、碳钢关键共性技术实现突破。绿色低碳方面，推动吨钢综合能耗、水耗进一步降低，单位产值污染物排放水平、污染物排放总量实现双下降，固废综合利用率进一步提升。
《 人民日报 》（ 2022年03月25日 08 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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