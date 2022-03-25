本报合肥3月24日电 （记者田先进）近日，中国科学技术大学地球和空间科学学院赵纯教授课题组，使用全球变空间分辨率模式在青藏高原地区加密至公里尺度（4公里），开展了数值模拟试验，研究了高原复杂地形对夏季水汽输送和降水的影响机制。研究结果展现了全球变空间分辨率区域加密模拟能很好地再现高原地区的环流和气象要素特征，定量评估了高原复杂地形对水汽输送和降水的影响并解释了相关机制。

每年夏季，盛行东南风将印度洋处的暖湿水汽向青藏高原输送，带来大量降水。而高原区域尤其是喜马拉雅山脉地势陡峭，地形极为复杂，与多尺度大气过程相互作用形成独特的水汽输送和降水过程机制。为了更准确地模拟青藏高原夏季水循环过程并深入理解其变化特征，通常需要在公里尺度甚至更高的空间分辨率下解析复杂地形特征，模拟和认知复杂地形对高原夏季水循环的作用机制。

以往的高分辨率模拟研究多采用区域模式进行网格嵌套加密模拟，会受到侧边界条件的限制。全球变空间分辨率模拟能够更好地模拟小尺度过程或强迫对大尺度环流的反馈作用。本研究展现了全球变空间分辨率模式在青藏高原地区天气、气候、生态环境研究领域的应用前景。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 11 版）

(责编：袁勃、杨光宇)