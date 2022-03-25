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天津完善科技成果评价机制

2022年03月25日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津3月24日电  （记者李家鼎）为进一步改革和完善科技成果评价机制，解开阻碍科技成果转化政策落地的“细绳子”，天津近日出台《关于完善科技成果评价机制的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

　　天津市科技局相关负责人表示，通过深入调研分析，发现“细绳子”问题突出表现在科研单位和科研人员“不敢为”“不愿为”“不会为”3个方面，为此，《实施意见》提出了明确政策界限、完善尽职免责、落实收益分配、改革考核奖励机制等针对性措施，在政策层面放权赋权、容错免责，激励大家放心作为。针对操作方面可能遇到的难题，天津围绕高校科技成果作价投资、科技成果评价、技术产权股权挂牌交易等工作，组织编制了13项系列操作指引。

　　作为13项系列操作指引之一，《天津市高校科技成果作价投资操作指引》于日前发布。据了解，科技成果作价投资是成果转化的主要方式之一，但是相比于转让、许可等其他转化方式，高校开展科技成果作价投资的操作流程较为复杂，涉及多个主体、多个环节、多个税种，法律和政策问题复杂，一些高校碍于此不敢或不愿采取这种方式进行成果转化。指引提出了3种作价入股模式，并且按各模式操作环节编制指引，不仅直观易懂，而且便于高校结合自身实际，选择转化成功率最高、收益最大化的方案。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月25日 11 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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