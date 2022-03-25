本报记者 常 钦

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春耕正当时，一幅幅“科技春耕图”在广袤田野铺展开来。服务跟得上，冬小麦苗情加快转壮；技术推得开，早稻集中育秧如火如荼；“田保姆”管得好，玉米大豆有了新种法。各地区各部门下大力气强化政策、优化服务，克服农资上涨、不利天气等因素影响，努力降成本、增效益，保护农民种粮积极性，为夏粮丰收打下坚实基础。

科技服务紧跟上，专家下田把脉开方，小麦苗情好于预期

春分麦起身，一刻值千金。

河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇三里屯村地头，种粮大户杨同芳一边忙着给麦田浇水、追肥，一边说：“人勤地不懒，麦苗‘吃饱喝足’，才能长得壮实。你瞧，正拔节往上蹿呢！”

这茬麦子，杨同芳没少揪心。受去年洪灾影响，他种的100亩小麦播种晚了20天。年后到麦田里一转，他发现晚播麦次生根少、扎根浅，长势偏弱。正在杨同芳犯愁的时候，淇滨区农技员李顺利来到了村里。

在“田间课堂”上，杨同芳率先向李顺利提问：“农资涨了，还要弱苗扶壮，今年种麦还有赚头吗？”

杨同芳算起成本账：“通常每亩麦种成本60元，晚播加大播种量，成本多了10元；化肥价格上涨，每亩成本增加30元；再算上整地、人工等投入，一亩地生产成本达到750元。”

“只要科学管理到位，晚播不减产、效益不减少是可以实现的。”李顺利掰着手指算起收益账：“按亩产550公斤产量算，参照今年市场平均收购价2.6元/公斤，亩产值约1430元。区里实施小麦植保统防统治，农户每亩可省20元，加上各类补贴，再扣掉其他投入后，每亩地还能挣五六百元。”

收益账算得明白，杨同芳紧锁的眉头舒展开来。可地里的弱苗转壮有啥好招？李顺利说：“苗情弱不怕，咱们一起科技扶壮，课后到你家麦田看看去！”

在杨同芳家的麦地里，李顺利蹲下身，拔出一棵麦苗，“你瞧，这棵苗才有两个分蘖，是典型的弱苗。得加强水肥精细管理，促苗早发快长，提高成穗率、增加穗粒数……”李顺利现场开起“药方”，杨同芳频频点头，把技术要点全部记在了心中。

“最大限度保产量！”淇滨区农业农村局局长董长江说，今年区里按农业农村部要求启动“科技壮苗”专项行动，摸底制作冬小麦苗情表和分布图，精确到地块，挂图作战，靶向施策。5个农技指导组蹲点包片，分赴各乡镇现场指导，培训农民9500余人次。区里扶持指导各村“田保姆”，出动植保无人机统防统治，喷施肥药6万多亩。

“农技服务助春耕，降成本、提信心。”农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩说，当前冬小麦区晚播麦苗已安全越冬，苗情转化整体好于预期，还要采取综合措施强化幼苗长势管理，培养健苗壮苗，做好春旱、春寒及病虫害防控工作，攻穗数、保粒数、增粒重，力争夏粮丰收。

良种良法推得开，集中育秧、种再生稻，稳步提升种粮效益

浸种催芽、压泥播种、盖膜保温……江西省兴国县均村乡东山村，高标准育秧大棚内一条条育秧生产线有序运转。“再过20天，秧苗就能下田抛秧了。”东山村党支部书记陈福洋介绍。

为了节本增效，今年兴国县优化奖补政策，每亩奖补40元用于统购种子和稻田翻耕，在各乡镇设置集中育秧点600多个，着力稳定早稻播种面积。

说起集中育秧的好处，陈福洋打开话匣子：“种子统一提供，技术专人指导，流水线精准播种，每亩地能节约成本近100元。更重要的是，集中育秧出苗率高、秧苗质量好，能稳住早稻产量。”

秧好一半禾。近期，农业农村部组织开展南方稻区水稻机种推进行动，支持建设一批布局合理、规模适中的标准化育秧中心，着力解决小农户育秧难、成本高的问题。各地大力推进工厂化、大棚集中育秧，提高育秧效率和秧苗质量。

为了提升种稻效益，陈福洋四处学习，寻找更适宜当地种植的水稻品种。去年，在农技人员的帮助下，东山村成功引进再生稻。“一种两收，生产简单，节约成本，再生稻大有可为。”陈福洋说，去年7月底收完头季稻后，保留稻株20—30厘米，灌水再分蘖，10月中旬还能再收割第二季。

“去年，每亩再生稻净赚1000元，搁以前想都不敢想！”陈福洋说，两季接力产稻米，每亩成本低了近400元，亩产量平均1800斤，与双季稻不相上下。去年秋收算账，他试种的90多亩再生稻，纯收入近10万元。“再生稻生长期短，冬季还能种一季油菜，实现‘两种三收’，效益涨了一大截。”尝到甜头的陈福洋，今年准备把再生稻种植面积扩大到200亩。

兴国县农技推广中心主任廖承文说，近年来，县里注重推广良种良法配套，“再生稻+油菜”“早抛秧晚机插”等绿色高效技术扎根田间，再生稻种植面积发展到上万亩。

再生稻也是绿色稻。“秸秆全量还田增肥地力，肥料减少三至五成，农药减少四成。”陈福洋说，再生稻米绿色优质，超市销售供不应求。今年刚播下种子，就有不少老客户打来电话下订单。廖承文表示，集中育秧、推广再生稻，节本又增效，将进一步提高优质稻米率和粮食市场竞争力。

“田保姆”管得好，种地成了精细活，新模式带来“一田多收”

春光好，耕作忙。四川省通江县广纳镇构花坪村玉米大豆复合种植基地里，两台大型旋耕机破土前行，20余名农民紧随其后，快速地覆农膜、移栽春玉米。作为乡亲们的“田保姆”，四川省弘农氏农业科技有限公司负责人杨晗站在田埂上忙着调度。

通江县地处秦巴山区腹地，以前种植玉米、大豆靠人力为主，产量和经济效益一直上不去。现在搞玉米、大豆复合种植，稳粮与增豆如何双赢？

“小改大、弯改直，对土地进行宜机化改造，让机械化为复合种植添动力。”通江县农业农村局局长刘国锋说，整理地块，畅通道路，县里对土地化零为整，方便农机下田，降低耕作成本。

机械化种玉米、大豆，有没有赚头？杨晗算起细账：“机械化每亩可节省劳动力成本近400元，集中统一施肥，两种作物同享，减肥又增效。县里还在复合种植示范点免费提供玉米种、农膜、复合肥等农资，促进规模化种植降成本。算下来，在玉米亩产1000斤的基础上，能增收200多斤大豆。”

“有‘田保姆’带头，种地成了精细活。”构花坪村村民杜茂富说，3月初县土肥站专家来到田头，采集土壤样本检测分析，随后，一张测土配方施肥卡送到了农民手中。“根据玉米、大豆生长习性，啥时候追啥肥，土壤肥力咋调节，一目了然。土壤好了，苗子壮，增收有指望。”杜茂富信心十足地说。

四川农业大学农学院教授、国家大豆产业技术体系岗位科学家雍太文说，四川在大豆玉米复合种植推广中，培养了一批规模化、专业化的新型经营主体开展社会化服务，为大豆油料扩种提供技术保障。发挥龙头带动作用，通过订单种植、土地流转等形式，带动小农户提升种地效益。

“种粮不能只盯着田里，还得抬头看市场！”近年来，杨晗流转土地1200余亩，跟着市场调结构，增加优质玉米、大豆种植面积，缩短产出周期，提早上市，促进粮食丰收、农民增收。

今年，在杨晗流转的土地里，还将继续上演“三季收获、一天多收”的“好戏”：移栽的甜糯玉米，端午节前后就能上市，去年订单卖给生鲜电商，一个鲜玉米棒子卖到3.3元，一亩产值超过5600元。待春玉米抽穗时，播下夏玉米，夏玉米抽穗时播种秋玉米，玉米轮作接力收获。同时，套作的春大豆4月底种植，90天后就能采摘鲜食毛豆，随后还能轮作马铃薯、时蔬和榨菜。

根据《“十四五”全国种植业发展规划》，到2025年推广大豆玉米带状复合种植面积5000万亩。全国农业技术推广服务中心专家梁建说，下一步还要推广玉米大豆规范化种植，加快配套农机的研发生产，切实降低农户成本。另外，强化示范带动，鼓励大豆油料扩种地区开展示范社、示范家庭农场创建，培育一批专业化社会化服务组织发展多种经营，提升农民种植收益。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)