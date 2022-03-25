顾仲阳

尊重科学，握指成拳，让农民充分参与，制定好、实施好乡村建设规划，壮美的乡村全面振兴蓝图一定能早日变成现实

“现在村子的规划，保留了古村古韵，配套设施更齐全，生活更便利，来的游客越来越多，真是美得很！”看着村庄一天天变样，江西省吉安市吉州区兴桥镇钓源古村村民欧阳泰环打心眼里高兴。坚持高标准规划与乡村建设相结合，村庄整治和村容美化相结合，吉州区避免大拆大建，尊重乡村现状、尊重农民意愿搞建设，宜居宜业的美丽乡村蓝图徐徐铺展。

乡村建设，规划先行。乡村建设行动实施以来，一些地方立足实际，科学制定规划，打造美丽乡村。也有的地方由于没有制定规划，缺少科学指引，出现了村庄无序建设的现象。科学规划对于有序推进乡村建设、补齐发展短板、优化乡村生产生活生态空间等，都具有重要意义。各地要抓紧抓好规划编制实施，有力有序建设宜居宜业的美丽乡村。

绘好蓝图搞建设，要发挥各方合力。既要组织相关职能部门共同参与，着力提高乡村规划编制水平，也要广泛动员社会力量开展规划服务。广西、四川、重庆、贵州等不少地方，通过推行规划师下乡、驻村、挂点等多种服务方式，助力做好乡村建设规划工作，取得了不错的成效。乡村是农民生产生活的场所，大到产业规划、村容村貌改造，小到房前种什么树、地下铺什么管，农民最有发言权。在规划编制过程中，尤其要充分听取广大农民意见，让他们参与集体决策。

因地制宜分类指导，科学编制规划。广袤乡村，十里不同风，百里不同俗，乡村规划要突出地域特色，不搞千村一面。要保留乡土味道，严防简单套用城镇规划的设计理念和技术方法，脱离实际。要以人口变动、发展趋势等为依据，按照集聚提升类、城郊融合类、特色保护类和搬迁撤并类等村庄分类，有针对性地推进规划编制实施。立足乡村现有基础开展规划建设，注重传统特色和风貌保护，不盲目拆旧村、建新村。保持历史耐心，遵循乡村发展规律，不超越发展阶段搞大融资、大开发、大建设。

加大规划实施力度，关键要一张蓝图绘到底。乡村规划制定后，要切实加大实施监管力度，认真维护好规划的权威性和严肃性。浙江省从启动“千村示范、万村整治”工程到建设美丽乡村，一条重要经验就是以科学规划为先导，一任接着一任干，久久为功搞建设。近年来，一些地方通过推行规划公开公示、规划决策“终身负责制”、违反规划“追责制”等一系列刚性约束，有力提升了规划实施力度，这方面的经验值得借鉴。

规划科学是最大的效益。尊重科学，握指成拳，让农民充分参与，制定好、实施好乡村建设规划，壮美的乡村全面振兴蓝图一定能早日变成现实。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)