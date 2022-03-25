范玉亮 席隆之

对江苏省淮安市涟水县红窑镇金城村村民陈桂芳来说，近几年的收入就像芦笋一样“节节高”。这得益于当地芦笋种植大户、涟水县人大代表郑标的带动。郑标带头实施了芦笋产业电气化示范项目，产业园里2000多亩芦笋实现了全流程智能化生产，生长周期延长了近一倍，产出也成倍增加。

近年来，淮安市人大积极参与“巩固脱贫成果，助力乡村振兴”主题活动，注重以产业发展和项目建设为抓手，充分发挥各级人大代表桥梁纽带和示范引领作用，围绕精准扶贫、全面小康、美丽乡村、产业融合等重点工作，建立“人大代表进网格”体系，6000多名代表帮助困难群众解难题，帮助经济薄弱村增强发展活力。

乡村要振兴，人才是关键。淮安市人大代表王鑫是涟水县成集镇的“土专家”。他通过技术宣讲、培训，让农民掌握水稻、小麦的高产种植技术，近5年共培训学员2670名，涌现出50余位种植能手。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)