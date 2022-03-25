庞革平 龙晓琴 龚普康

“挖坑长、宽、深都要50厘米，覆土高出地面10厘米……”广西壮族自治区三江侗族自治县古宜镇万亩油茶基地里，县林业局油茶技术推广站站长侯立英正给村民们讲解技术要点。听完讲解，村民们热火朝天地干起活来。

作为“中国油茶之乡”，三江县强力推进，创新发展，把油茶产业打造为乡村振兴的主导产业。全县油茶面积达61.7万亩，去年产茶油4381吨，年产值5.2亿元，全县农民人均油茶收入达1500元。

“多亏了好政策，我家5亩新品种油茶今年就能挂果了！”同乐苗族乡寨大村村民刘石交看着丰收在望的茶果，喜上眉梢。刘石交介绍，种苗、肥料有补助，种良种油茶也有补助，每年每亩累计补助资金2750元，奖补政策让他4年前就下定决心，把老油茶林砍掉，种上了出油率高的新品种油茶。

为调动农民生产积极性，三江县加大产业奖补扶持力度，对新种油茶的农户每亩补助1750元；对新建连片油茶林示范基地，每公里产业路奖补8万元至12万元，每公里生产路奖补3万元。

种植油茶见效益周期长，短期收益怎么办？三江县创新造林模式、组织模式和带动模式，通过以短养长、以养代抚的方式，推广“行间间种茶叶，株间间种中草药、南瓜、花生”等模式，提高种植效益。以培育新型经营主体、发展集体经济为重要抓手，鼓励引导新型主体与农户建立紧密的利益共同体，引导农户以土地入股、土地流转、联耕联种等方式参与产业发展，建设一批油茶高产高效示范园和油茶现代特色林业示范区，推动一二三产融合发展。

“这几年，基地走融合发展路子，效益越来越好。”宇塘油茶示范区基地负责人王柳生介绍，示范区建立“合作社+基地+农户”模式，种植油茶3000多亩，去年油茶果收入130万元，带动农户林下养鸡、套种罗汉果及发展乡村旅游，农户累计增收约80万元。斗江镇思欧村农民邓永秀在基地种了8亩罗汉果，去年收入近9万元，加上在基地的务工收入，全年收入超过10万元。

为了让油茶果成为致富果，三江县打好产业融合牌，在延长产业链上发力，拓展产业增效新空间。

“三江茶油”是国家地理标志保护产品。近年来，三江县全力延伸油茶精深加工、品牌培育和市场营销“三个链条”，拓展产业增值增效空间，强化龙头企业带动，集中资金精准投入，打造了“风雨桥”“三椿”等一批茶油品牌。

“油茶果加工成茶油，增值1倍以上，而且茶油符合人们对健康生活的追求，我们要努力让三江茶油成为高质量俏销产品。”广西三椿生物科技有限公司负责人吴志福说。

三江侗族自治县委副书记、县长陈震表示，下一步将以标准化、规模化、工业化、品牌化建设为方向，推进油茶产业高质量发展，把油茶树变成致富树，不断擦亮“三江茶油”这块金字招牌。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)