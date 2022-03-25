本报北京3月24日电 （记者刘诗瑶）3月24日，记者从国家自然科学基金委员会（下称自然科学基金委）了解到，2021年，自然科学基金委深入推进科学基金系统性改革，全年共接收来自2373个依托单位的项目申请28.73万项，择优资助各类项目4.88万项，资助直接费用312.93亿元。

近年来，自然科学基金委进行系统性改革，各项任务取得重要进展。

明确资助导向展现成效。基于“鼓励探索，突出原创；聚焦前沿，独辟蹊径；需求牵引，突破瓶颈；共性导向，交叉融通”四类科学问题属性的分类申请和评审覆盖85％以上的科学基金项目。

完善评审机制稳步推进。稳步推进“负责任、讲信誉、计贡献”评审机制改革，试点范围扩大到45个学科。优化学科布局全面实施。按照“符合知识体系逻辑结构、促进知识与应用融通”的原则，全面实施新申请代码，申请代码体系由三级调整为两级，代码数量由3542个缩减至1389个。基于板块的资助布局改革稳步推进，将9个科学部整合为基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合四个板块。

原创探索计划深入推进。鼓励评审管理方式创新，不断优化双盲评审、预申请、评审结果反馈及答复等评审机制，科学遴选具有高风险、颠覆性、非共识等特征的项目。持续加大人才项目部署力度，稳定支持青年人才成长。国家杰出青年科学基金项目由200项增加到315项，优秀青年科学基金项目由400项增加到630项。

据介绍，2022年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。

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