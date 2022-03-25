人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首批12家人力资源服务出口基地“出炉”

2022年03月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京3月24日电　（记者孔德晨）记者24日从人力资源和社会保障部获悉，人力资源和社会保障部、商务部近日联合认定了12家贸易发展基础良好、具有较强竞争力和影响力的园区为首批人力资源服务领域特色服务出口基地。

　　这12家园区包括：中国北京人力资源服务产业园朝阳园、中国天津人力资源服务产业园、中国长春人力资源服务产业园、中国上海人力资源服务产业园、中国苏州人力资源服务产业园、中国宁波人力资源服务产业园、青岛国际人力资源服务产业园、中国武汉人力资源服务产业园、中国长沙人力资源服务产业园长沙经开区园区、中国重庆人力资源服务产业园、中国成都人力资源服务产业园和中国西安人力资源服务产业园。

　　“建设国家人力资源服务出口基地是推动我国人力资源服务业进一步开放发展的创新举措，有利于加快培育对外贸易新业态新模式，加快形成人力资源服务领域国际竞争新优势。”人社部人力资源流动管理司相关负责人表示。

　　近年来，我国积极贯彻落实外商投资法，取消了人力资源服务业外资准入限制，简化审批程序，外商投资人力资源服务业营商环境不断优化，人力资源服务业开放水平不断提升。同时，我国人力资源服务企业积极参与国际竞争与合作，探索在海外设立分支机构，布局全球服务网络。

　　据上述负责人介绍，下一步，人社部、商务部将进一步完善支持政策，加快人力资源服务贸易转型升级，积极推动人力资源服务行业扩大对外开放，努力将基地打造成我国发展人力资源服务贸易的重要载体和人力资源服务出口集聚区。

(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年国家自然科学基金财政预算增长6.8% 达到330亿元
　　人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）3月24日，国家自然科学基金委员会八届五次全委会在京召开，自然科学基金委党组书记、主任李静海在工作报告中指出，今年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元。目前，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。…
去冬今春天然气供应“底气十足” 有效保障人民群众温暖过冬
　　2021年至2022年采暖季期间，各大能源企业采取一系列举措，做好去冬今春能源保供，为经济社会发展和民生需求提供保障。为此，人民网聚焦电力、煤炭、石油、天然气等行业保供举措，推出“聚焦能源保供”系列报道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部