本报北京3月24日电 （记者孔德晨）记者24日从人力资源和社会保障部获悉，人力资源和社会保障部、商务部近日联合认定了12家贸易发展基础良好、具有较强竞争力和影响力的园区为首批人力资源服务领域特色服务出口基地。

这12家园区包括：中国北京人力资源服务产业园朝阳园、中国天津人力资源服务产业园、中国长春人力资源服务产业园、中国上海人力资源服务产业园、中国苏州人力资源服务产业园、中国宁波人力资源服务产业园、青岛国际人力资源服务产业园、中国武汉人力资源服务产业园、中国长沙人力资源服务产业园长沙经开区园区、中国重庆人力资源服务产业园、中国成都人力资源服务产业园和中国西安人力资源服务产业园。

“建设国家人力资源服务出口基地是推动我国人力资源服务业进一步开放发展的创新举措，有利于加快培育对外贸易新业态新模式，加快形成人力资源服务领域国际竞争新优势。”人社部人力资源流动管理司相关负责人表示。

近年来，我国积极贯彻落实外商投资法，取消了人力资源服务业外资准入限制，简化审批程序，外商投资人力资源服务业营商环境不断优化，人力资源服务业开放水平不断提升。同时，我国人力资源服务企业积极参与国际竞争与合作，探索在海外设立分支机构，布局全球服务网络。

据上述负责人介绍，下一步，人社部、商务部将进一步完善支持政策，加快人力资源服务贸易转型升级，积极推动人力资源服务行业扩大对外开放，努力将基地打造成我国发展人力资源服务贸易的重要载体和人力资源服务出口集聚区。

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