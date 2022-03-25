人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

达摩院公布量子计算学术进展：两比特门操控精度达99.72%

2022年03月25日08:12 | 来源：环球网
小字号

原标题：达摩院公布量子计算学术进展 两比特门操控精度达到99.72%

　　在3月24日举办的全球物理学盛会2022APS年会上，阿里巴巴达摩院量子实验室公布了一系列最新进展，包括材料、相干时长、门操控、量子计算编译方案等，其中，采用新型量子比特fluxonium的两比特门操控精度99.72%。

　　据了解，达摩院量子实验室与全球科学家分享了8个学术报告。基于新型超导量子比特fluxonium，达摩院量子实验室成功设计并制造出两比特量子芯片，实现了单比特操控精度99.97%，两比特iSWAP门操控精度最高达99.72%。该实验室也在此芯片上实现了另一种比iSWAP编译能力更强的原生两比特门SQiSW，操控精度达99.72%。

　　阿里巴巴达摩院量子实验室负责人施尧耘表示：“打造可扩展的高精度量子比特平台，是当前我们实现量子计算机的核心策略。这8个报告表明，fluxonium不再是学术界演示原理的粗糙玩具，而已然成为可与主流平台争锋的工业级利器。”

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年国家自然科学基金财政预算增长6.8% 达到330亿元
　　人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）3月24日，国家自然科学基金委员会八届五次全委会在京召开，自然科学基金委党组书记、主任李静海在工作报告中指出，今年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元。目前，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。…
去冬今春天然气供应“底气十足” 有效保障人民群众温暖过冬
　　2021年至2022年采暖季期间，各大能源企业采取一系列举措，做好去冬今春能源保供，为经济社会发展和民生需求提供保障。为此，人民网聚焦电力、煤炭、石油、天然气等行业保供举措，推出“聚焦能源保供”系列报道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部