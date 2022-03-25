达摩院公布量子计算学术进展：两比特门操控精度达99.72%
2022年03月25日08:12 | 来源：环球网
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原标题：达摩院公布量子计算学术进展 两比特门操控精度达到99.72%
在3月24日举办的全球物理学盛会2022APS年会上，阿里巴巴达摩院量子实验室公布了一系列最新进展，包括材料、相干时长、门操控、量子计算编译方案等，其中，采用新型量子比特fluxonium的两比特门操控精度99.72%。
据了解，达摩院量子实验室与全球科学家分享了8个学术报告。基于新型超导量子比特fluxonium，达摩院量子实验室成功设计并制造出两比特量子芯片，实现了单比特操控精度99.97%，两比特iSWAP门操控精度最高达99.72%。该实验室也在此芯片上实现了另一种比iSWAP编译能力更强的原生两比特门SQiSW，操控精度达99.72%。
阿里巴巴达摩院量子实验室负责人施尧耘表示：“打造可扩展的高精度量子比特平台，是当前我们实现量子计算机的核心策略。这8个报告表明，fluxonium不再是学术界演示原理的粗糙玩具，而已然成为可与主流平台争锋的工业级利器。”
(责编：曹淼、李源)
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