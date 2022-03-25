新华社宁波3月24日电（记者顾小立）累计培育国家专精特新“小巨人”企业182家，数量位居全国非直辖市城市第一；累计拥有国家制造业单项冠军63个，数量位居全国各城市第一；据不完全统计，主导产品市场占有率位居全球第一的企业，累计110家……

这是东海之滨老牌制造之城——浙江宁波的“底气”。

能让110个“全球第一”汇聚一地，“秘诀”何在？

“专注”成就“小巨人”

阳春三月，记者走进宁波臻至机械模具有限公司车间，一派忙碌的景象呈现眼前：机器高速运转，机床设备轰鸣，工人紧张有序……

入选国家专精特新“小巨人”企业以来，臻至公司凭借在压铸模具领域的硬核技术，发展态势一路上扬。2021年，公司完成销售订单2.3亿元，同比增长39%。

“我从当学徒工开始，一直在模具行业工作。这么多年下来，我没怎么想过干别的，每天只想一件事情：怎样才能把模具做到最好。”公司总经理张群峰说，如果要问企业发展有什么秘诀，答案只有两个字：专注。

始于专注，成于专注。数据显示，宁波182家专精特新“小巨人”企业2020年主营业务收入占营业收入比重全部超过70%，部分超过90%。

“这182家企业千差万别、各具特色，但公认的特点是：不搞大水漫灌，也不‘见风使舵’，心无旁骛搞研发，踏踏实实搞制造。”宁波市经信局副局长谷霞说。

“链”“块”实现都“变好”

宁波贝发集团董事长邱智铭认为，既要把自己“做好”，还要让大家一起“变好”，格外重要。他介绍，通过建设“文器云”文具行业数字化平台，贝发集团加强了产业链上下游500多家伙伴企业的整合拓展，技术输出中小企业成为常态。

“链”上有协同，“块”上显集聚。越来越多主动出击的宁波企业，不出远门即可获得配套供应，在强强联合的优质协作中实现加速发展。在宁波市北仑区，由5家单项冠军企业、7家专精特新“小巨人”企业构成的汽配产业集群，目前已全面涵盖电机、车体、传动轴、内饰等各项部件，发展势头蒸蒸日上。

“我们的目标很清晰，那就是要打造行业内的顶尖区位集聚。”宁波市北仑区经信局局长陈佩青说。

“作为”催生“长起来”

企业的可为，离不开政府的作为——

全面梯度培育，让企业能一批接一批“长起来”。记者了解，宁波市政府相关部门每年在新技术、新材料、新能源重点产业领域着力挖掘一批好苗子，滚动纳入专精特新中小企业培育库；每年，对入选满3年的培育库企业严格复核，对培育期内未达目标或不具备培育条件的企业予以清退。

周到贴心服务，让企业“长起来”后“走得快”。宁波一位民营企业董事长回忆，企业一项拳头产品刚研发完成时，曾面临应用难和落地难问题。宁波市委一位领导得知情况后，立即决定帮助企业牵线搭桥，亲自陪他一起“站在门口等客户”，非常令人感动。

充分要素保障，让企业“走得快”后“不怕摔”。为化解企业金融风险，宁波设立总额1亿元的人才企业信贷风险池，为符合规定的企业主动化解损失，让企业和金融机构双方吃下定心丸；为化解企业法律风险，宁波推出了商业秘密保护与维护等法律服务产品，并承诺部分相关收费按标准的50%计算。

“有事共患难，没事不争利。有事解决问题，没事不放空炮。有事上门服务，没事不来打扰。”一些宁波企业，这样概括当地政商关系。

(责编：王震、陈键)