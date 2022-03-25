累计采气19.54亿立方米！大港油田保障京津冀天然气供应“有底气”
2022年03月25日08:51 | 来源：新华社
小字号
新华社天津3月24日电（记者毛振华、宋瑞）日前，随着库3-2井采气的阀门缓缓关闭，大港油田本个采气期保供任务正式结束。整个库群去冬今春累计采气19.54亿立方米，用时128天，圆满完成北京冬奥会保供及京津冀天然气调峰采气任务。
大港油田位于天津市滨海新区南部，主要承担京津冀区域天然气区域调峰、应急供气、战略储备等职能。据大港油田相关负责人介绍，该油田管辖11座地下储气库，其中大张坨储气库被誉为“中华第一储气库”。
去冬今春，寒潮多次来袭，北方地区天然气需求持续攀升。作为北京及周边地区工作气量最大、见效最快的区域性调控气源，为确保北京冬奥会能源安全稳定，大港油田提前研判形势，多措并举保障冬季天然气安全平稳供应。
自2021年11月8日采气生产以来，该储气库群83口采气井齐发力，日采气量峰值达2654万立方米，约占当日全国总供气量的2%。在本轮冬供中，大港油田连续40日保持在日采气量2000万立方米以上高位运行。
截至目前，现有储气库预计2022年注气期的注气量将突破20亿立方米，继续保障需求。与此同时，新建驴驹河储气库、白15储气库，将于今年正式加入保供队列，预计可多为北京及周边地区提高天然气供给量超3亿立方米，继续为京津冀地区绿色低碳能源需求保驾护航。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2022年国家自然科学基金财政预算增长6.8% 达到330亿元
- 人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）3月24日，国家自然科学基金委员会八届五次全委会在京召开，自然科学基金委党组书记、主任李静海在工作报告中指出，今年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元。目前，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。…
相关新闻
- 评论
- 关注