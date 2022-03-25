新华社天津3月24日电（记者毛振华、宋瑞）日前，随着库3-2井采气的阀门缓缓关闭，大港油田本个采气期保供任务正式结束。整个库群去冬今春累计采气19.54亿立方米，用时128天，圆满完成北京冬奥会保供及京津冀天然气调峰采气任务。

大港油田位于天津市滨海新区南部，主要承担京津冀区域天然气区域调峰、应急供气、战略储备等职能。据大港油田相关负责人介绍，该油田管辖11座地下储气库，其中大张坨储气库被誉为“中华第一储气库”。

去冬今春，寒潮多次来袭，北方地区天然气需求持续攀升。作为北京及周边地区工作气量最大、见效最快的区域性调控气源，为确保北京冬奥会能源安全稳定，大港油田提前研判形势，多措并举保障冬季天然气安全平稳供应。

自2021年11月8日采气生产以来，该储气库群83口采气井齐发力，日采气量峰值达2654万立方米，约占当日全国总供气量的2%。在本轮冬供中，大港油田连续40日保持在日采气量2000万立方米以上高位运行。

截至目前，现有储气库预计2022年注气期的注气量将突破20亿立方米，继续保障需求。与此同时，新建驴驹河储气库、白15储气库，将于今年正式加入保供队列，预计可多为北京及周边地区提高天然气供给量超3亿立方米，继续为京津冀地区绿色低碳能源需求保驾护航。

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