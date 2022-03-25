人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

累计采气19.54亿立方米！大港油田保障京津冀天然气供应“有底气”

2022年03月25日08:51 | 来源：新华社
小字号

　　新华社天津3月24日电（记者毛振华、宋瑞）日前，随着库3-2井采气的阀门缓缓关闭，大港油田本个采气期保供任务正式结束。整个库群去冬今春累计采气19.54亿立方米，用时128天，圆满完成北京冬奥会保供及京津冀天然气调峰采气任务。

　　大港油田位于天津市滨海新区南部，主要承担京津冀区域天然气区域调峰、应急供气、战略储备等职能。据大港油田相关负责人介绍，该油田管辖11座地下储气库，其中大张坨储气库被誉为“中华第一储气库”。

　　去冬今春，寒潮多次来袭，北方地区天然气需求持续攀升。作为北京及周边地区工作气量最大、见效最快的区域性调控气源，为确保北京冬奥会能源安全稳定，大港油田提前研判形势，多措并举保障冬季天然气安全平稳供应。

　　自2021年11月8日采气生产以来，该储气库群83口采气井齐发力，日采气量峰值达2654万立方米，约占当日全国总供气量的2%。在本轮冬供中，大港油田连续40日保持在日采气量2000万立方米以上高位运行。

　　截至目前，现有储气库预计2022年注气期的注气量将突破20亿立方米，继续保障需求。与此同时，新建驴驹河储气库、白15储气库，将于今年正式加入保供队列，预计可多为北京及周边地区提高天然气供给量超3亿立方米，继续为京津冀地区绿色低碳能源需求保驾护航。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年国家自然科学基金财政预算增长6.8% 达到330亿元
　　人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）3月24日，国家自然科学基金委员会八届五次全委会在京召开，自然科学基金委党组书记、主任李静海在工作报告中指出，今年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元。目前，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。…
去冬今春天然气供应“底气十足” 有效保障人民群众温暖过冬
　　2021年至2022年采暖季期间，各大能源企业采取一系列举措，做好去冬今春能源保供，为经济社会发展和民生需求提供保障。为此，人民网聚焦电力、煤炭、石油、天然气等行业保供举措，推出“聚焦能源保供”系列报道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部