新华社北京3月24日电（记者申铖）24日，随着财政部、国家统计局等部门陆续公布2022年度部门预算，一年一度的中央部门预算公开拉开大幕。据统计，当日共有102家中央部门集中“晒预算”。

翻阅各中央部门预算“账本”可以发现，此次公开的部门预算包括部门收支总表、财政拨款收支总表等9张报表，更加全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

“除涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到部门预算支出经济分类款级科目。”财政部有关负责人说。

预算“晒”得更细，也更加可读。在公开上述预算报表的同时，各部门还对预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理、提交全国人大审议的项目等情况予以说明，并对专业性较强的名词进行解释。

“中央部门预算公开力度逐年加大，一方面公开内容更加丰富，另一方面更加聚焦社会关切，主动将社会关注的热点项目公开，自觉接受群众监督。”中国财政科学研究院研究员白景明表示。

具体来看，今年中央部门“晒预算”有这些新特点：

——继续公开落实过紧日子要求压减支出情况；

——加大项目支出预算公开力度，继续对提交全国人大审议的项目等情况进行说明；

——大幅扩大绩效目标公开范围，大幅增加了一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算项目支出绩效目标公开数量；

——积极稳妥推进部门所属单位预算公开。

“可以看到，中央部门预算公开更加紧扣财政政策和财政改革的一些要点，比如政府过紧日子、预算绩效管理改革等。”白景明说。

打开今年财政部部门预算，开篇即写道“2022年，落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上”。据了解，今年102家中央部门全部说明了贯彻落实过紧日子要求压减支出等情况。

针对社会关注的“三公”经费，汇总数据显示，2022年安排中央本级“三公”经费财政拨款预算53亿元，比2021年同口径减少0.59亿元，下降1.1%。

为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部网站设立的“中央预决算公开平台”集中展示。

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，也是政府信息公开的重要内容，对实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要推动作用。近年来，财政部积极完善预算公开制度，不断加强顶层设计，大力推进预算公开工作，不断扩大公开范围、细化公开内容。

“推进预算公开工作，有助于推动建设阳光政府、责任政府、服务政府。”白景明说，公众通过被“晒”的部门预算，可以深入了解政府是怎样配置和使用资金的，从而发挥预算公开透明对政府的监督和约束作用，促使政府花钱更加透明、更加问效。

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