新华社北京3月24日电近日，人力资源和社会保障部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局印发《关于做好2022年脱贫人口稳岗就业工作的通知》，进一步部署做好脱贫人口稳岗就业工作。

通知提出，要按照稳存量、扩增量、提质量的要求，推动全国脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模不低于3000万人，将160个国家乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区作为重点地区，牢牢守住不发生规模性失业返贫的底线。

通知明确三项重点工作。一是深化劳务协作。健全东西部劳务协作和省内劳务协作机制，丰富拓展东西部人员输出、技能培训、权益保障、产业援建等协作内容，促进脱贫人口外出务工，努力将脱贫人口稳在企业、稳在岗位。

二是促进就地就近就业。衔接推进乡村振兴补助资金支持的优势特色产业项目，优先吸纳脱贫人口就业；加大以工代赈实施力度，提高以工代赈项目劳务报酬占比，动员脱贫人口参与项目建设；推动就业帮扶车间健康发展、壮大升级，对就业帮扶车间吸纳脱贫人口给予奖补；依托乡村建设行动和农村人居环境整治提升等，统筹用好各类乡村公益性岗位，托底安置其中符合就业困难人员条件的弱劳力、半劳力和无法外出、无业可就的脱贫人口。

三是组织开展“雨露计划+”就业促进专项行动。引导脱贫家庭（含防止返贫监测对象家庭）新成长劳动力接受中、高等职业院校和技术院校教育，发挥建筑、物流、电力等劳动密集型行业的作用，促进雨露计划毕业生实现就业。

通知要求，各地要进一步加大对脱贫人口就业帮扶的政策扶持力度，压实各方责任，凝聚多方合力，加强考核督促，营造良好氛围，高质量完成脱贫人口稳岗就业各项任务，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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