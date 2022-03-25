据新华社北京3月24日电（记者樊曦）记者24日从中国国家铁路集团有限公司了解到，4月8日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。

据国铁集团有关负责人介绍，新图统筹考虑铁路新线投用和客货列车开行结构调整，精准配置运力资源，积极服务国民经济平稳运行和高水平对外开放。

一是优化中东部地区高铁运行径路，丰富旅客出行选择。在充分用好合武、合宁高铁连通湖北地区与长三角主要城市的同时，利用即将开通运营的黄冈至黄梅高铁的联络线功能，增加湖北前往长三角地区的高铁径路。

二是提高电煤运输能力，积极服务国民经济平稳运行。利用即将开通运营的邢台至和顺县铁路新增能力，增开和顺县至邢台南货物列车4列，主要服务晋煤东运需求；优化浩吉铁路列车开行结构，万吨重载列车由4列增至8列，进一步提高北煤南运重载铁路大通道运输能力；利用京沪高铁释放出的普速铁路运能，新增瓦日铁路至京沪普速铁路煤炭列车4列；提升疆煤外运能力，利用敦煌线增加新疆经敦煌线、兰青线货物列车14列；根据2022年煤炭中长期运输合同需求，增开跨铁路局集团公司电煤直达货物列车54列。

三是增开国际联运、海铁联运货物列车，更好服务高水平对外开放。新增中老铁路昆明东至磨憨跨境货物列车4列，分别增开中欧班列、西部陆海新通道班列4列、3列，加密国内部分城市国际班列开行周期。

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