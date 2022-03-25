新华社北京3月24日电(记者申铖、王雨萧、邹多为)今年我国实施新的组合式税费支持政策，退税减税规模历史空前，其中留抵退税约1.5万亿元。财政部、国家税务总局日前发布公告，明确进一步加大增值税期末留抵退税实施力度有关政策。

退税“红包”将退达到哪些企业？如何确保政策落地落实？记者就此采访了权威部门和专家、企业。

真金白银直达企业，惠及小微企业、制造业等

留抵退税，就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。简单说，就是把将来交税时抵扣的增值税留抵税额，提前退还企业。相当于真金白银直达企业，直接改善现金流。

今年我国退税减税规模约2.5万亿元，其中六成左右来自留抵退税。这么大规模的退税“红包”如何退达企业？

两部门发布的公告，明确了政策实施“路线图”：

——优先支持小微企业：将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户），并一次性退还小微企业存量留抵税额。

——重点支持制造业等行业：将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等6个行业企业（含个体工商户），并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额。

公告还明确了“时间表”：增量留抵税额将于4月1日起按月全额退还；并将分别在4月30日、6月30日、9月30日、12月31日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还微型、小型、中型、大型企业存量留抵税额。

在北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红看来，这些安排及时详尽、符合实际，打出了以制度性、阶段性、一次性举措相结合的“组合拳”。

“这些举措有利于小微企业继续稳定经营，有利于重点领域企业扩大投资、提高生产工艺，也有利于加速推进制造业高质量发展。”北京大学教授刘怡说。

“存量留抵税额全额退还的好消息传来，让我们倍感振奋！”重庆世玛德智能制造有限公司财务经理焦凡说，公司目前有存量增值税留抵税额3800万元，退税实现后，将极大缓解企业发展资金压力，助力企业轻装上阵。

真招实招确保落地，中央转移支付确保退税资金落袋落实

当前，地方基层财政收支压力加大。如何确保企业能拿到退税资金？钱从哪里来？

为确保基层退税有资本、有底气，中央层面部署了一系列举措：

在按现行税制负担50%退税资金的基础上，中央财政1.2万亿元转移支付资金将按时点要求及时下达；建立资金预拨机制，逐月预拨、滚动清算，保障地方国库动态存有半个月的退税所需资金……

记者从财政部了解到，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于21日下达，其他专项资金根据相关工作进度也将尽快下达。

为确保税款及时退达企业手中，财税部门还采取了一系列真招实招：

在23日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才表示，财政部、税务总局将会同相关部门，抓紧组织实施，做实做细各项工作。开展形式多样的政策宣传解读和培训辅导，帮助企业用足用好政策。同时，会同相关部门建立工作机制，进一步加强退税监管、严肃财经纪律，坚决防范和打击偷税骗税骗补等行为。

“税务部门已经采取了系列措施，包括迅速在税务总局、省、市、县级税务局组建了落实退税减税政策的工作专班，详细制定了纳税服务、宣传辅导等有关工作方案。”国家税务总局副局长王道树表示，下一步，将进一步完善机制强保障、优化服务强便利、加强分析强问效、压实责任强督导。

助力企业轻装上阵，增值税留抵退税制度进一步完善

留抵退税政策中，直接退给企业的，实际上是增值税的留抵税额。这些税额是怎么形成的？

“增值税税额是当期销售的销项税额减去购进原材料产生的进项税额，如果减出来是一个负数，我们就称其为增值税留抵税额。”刘怡表示。

她为大家算了笔“加减账”：假如某企业购入1000元的原材料，适用13%税率，进项税额为130元；当期以1200元销售，适用9%税率，销项税额为108元，这样就形成了22元的留抵税额。

国际上对留抵税额通常有两种处理方式：允许纳税人结转下期继续抵扣或申请当期退还。近年来，为了解决留抵税额对企业现金流造成的影响，我国持续扩围、改进、完善增值税期末留抵退税制度。

据统计，2019至2021年，税务部门累计办理留抵退税12339亿元，对促进制造业等实体经济高质量发展起到了积极作用。

“留抵退税可以直接为企业提供现金流支持，有效促进企业加快设备更新、扩大技术投资，也有利于凸显增值税的税收中性特点，更符合现代增值税税制要求。”李旭红说。

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