新华社北京3月24日电（记者吉宁）记者24日从北京市统计局了解到，目前京津冀三地的要素流动持续增强，正在进一步增强产业对接协作。数据显示，2021年京津转入河北单位5616个，其中法人单位3475个。

数据显示，2021年，北京发挥科技创新资源对津冀的辐射带动作用，全年输出津冀技术合同成交额350.4亿元；天津滨海—中关村科技园新增注册企业中，北京企业占1/3，北京企业中科技型企业占40%；廊坊三河市27家科创园入驻企业796家，其中京企占比达65%。

另外，北京“两翼”建设加快推进。在北京城市副中心，由中心城区迁到副中心的企业数量自2017年起持续增长，2021年副中心所在的通州区新设市场主体2.2万户；加强公共服务建设，共引进14所优质中小学和幼儿园，增加学位近3万个；同时，北京推进优质教育资源向北三县延伸，北京潞河中学三河校区正式揭牌。雄安新区启动区、起步区加快建设，重点片区框架全面拉开，中关村科技园等一批高科技项目也在加快落地。

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