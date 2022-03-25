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总投资109亿 两项特高压交流工程开工

2022年03月25日09:11 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京3月24日电 （记者陈瑜）3月24日，国家电网有限公司福州—厦门、驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程（以下分别简称福州—厦门工程、驻马店—武汉工程）开工。两项工程总投资109亿元，工程的开工，将在我国特高压版图上再添浓墨重彩一笔，对进一步提升电网安全稳定水平和能源资源优化配置能力、更好地服务经济社会发展，具有十分重要的意义。

　　福州—厦门工程起于榕城站、途经长泰站、止于集美站，新建长泰站，扩建榕城、集美站，新增变电容量600万千伏安，建设双回1000千伏输电线路238公里，总投资71亿元，计划于2023年建成投运。驻马店－武汉工程起于驻马店站、止于武汉站，新建双回1000千伏输电线路287公里，总投资38亿元，计划于2023年建成投运。

　　2021—2030年，福建北部风电、核电等电源装机在全省占比约80%。福州—厦门工程投产后，可有力保障福建北部电源外送和福建南部负荷中心受电，进一步促进清洁能源大范围消纳，推动能源清洁低碳转型。驻马店—武汉工程是华中特高压主网架的重要组成部分，将有效保障青海—河南等特高压工程高效稳定输送清洁电力，推动构建华中能源资源优化配置平台，实现风光水火多能互补运行。同时，工程建设还能降低系统输电损耗，有效节约输电线路走廊及土地资源，是建设“资源节约型、环境友好型”电网的具体表现。

　　两项工程采用我国自主研发的特高压输电技术，具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省的突出优势，在本质安全可靠、核心技术装备全自主可控、智能化机械化施工与绿色建造方面迈上了新台阶，是升级版的特高压工程。

　　目前，国家电网已累计建成29项特高压工程，在运在建工程线路长度4.6万公里，累计送电超过2.5万亿千瓦时。预计到2030年，国家电网跨区跨省输电能力将由目前的2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上，为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑。

(责编：王震、陈键)

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