记者 刘霞

近年来，人工智能领域的发展可谓突飞猛进，目前已迅速融入到经济、社会、生活等各行各业，在全世界燃起燎原之势。国际数据公司（IDC）近日发布的《全球人工智能市场半年报告》预测称，未来人工智能领域将继续高歌猛进，2025年前，人工智能市场将保持两位数增长。而且，语言、声音和视觉技术以及多模态解决方案将取得长足发展，彻底改变“人类效率”。

继续高歌猛进

IDC预测，2022年，包括软件、硬件和服务在内的全球人工智能市场的总收入将增长19.6%，达到4330亿美元，并将在2023年突破5000亿美元的大关。

另外，该公司预测，在人工智能解决方案的三大类别中，人工智能服务和硬件增长较快，而人工智能软件在2022年总投入当中的份额将有所下降。总体而言，到2025年，人工智能服务和硬件的年复合增长率将分别达到22%和20.5%，届时人工智能服务的总体支出将达到526亿美元。

而在软件类别中，人工智能应用在2021年上半年占该领域投入的47%，其次是人工智能系统基础设施软件，占35%。人工智能平台未来的增长潜力可能最大，未来五年的年复合增长率将高达34.6%，人工智能系统基础设施的增长则相对较弱，未来五年的年复合增长率将为14.1%。在人工智能应用领域，预计人工智能企业资源管理（ERM）在未来几年的增长速度将超过人工智能客户关系管理（CRM）和其他人工智能应用。

IDC分析和智能自动化服务研究经理詹妮弗·哈默尔表示：“人工智能仍然是信息技术（IT）投资的关键驱动力，这反过来会增加人们在相关服务领域的支出，以确保相关技术的大规模可持续采用。

提升人类效率

IDC负责全球人工智能和自动化研究的集团副总裁日图·乔蒂说，人工智能已经成为下一波创新浪潮中的“排头兵”，人工智能解决方案目前专注于业务流程，从人工增强到流程改进，再到规划和预测，以及赋予卓越的决策能力并提供好的结果等。

此外，语言、声音和视觉技术以及多模态人工智能解决方案领域将取得长足发展，这些技术进步将革新“人类效率”。“总而言之，人工智能加上人类的聪明才智是企业在刻不容缓的数字转型时代实现规模化和蓬勃发展的关键”。

IDC于2021年11月发布的《未来智能》报告显示，在该公司的企业智能指数量表中得分最高的公司中，60%企业的决策效率获得重大提升；47%的企业的客户增加了10%以上。企业采纳人工智能也有助于提升数字弹性、灵活性和创新，智能化程度高的企业能更好地应对挑战，业务也更优异。

该公司的报告指出，随着技术的发展，人工智能已经成为过程自动化领域不可或缺的一部分。虽然一些专家认为，人工智能的发展与其在自动化领域的实际应用之间仍存在差距，但人工智能支出的增长预测表明，人工智能的大规模采用将在某个时候接踵而至。

据西班牙《消息报》网站报道，麦肯锡咨询公司表示，到2021年，全球超过一半的企业至少采用了一种人工智能功能，这对它们的收入和支出产生了积极影响。此外，三分之二的公司将在未来3年内维持对人工智能的投入。

另据初创企业组织平台“数字法国”统计，目前法国有超过500家人工智能初创企业，比2020年增加11%。这些企业筹集了16亿欧元，直接创造了1.3万个工作岗位，预计明年将再创造1万个工作岗位。

多国制订战略

鉴于人工智能对现代社会技术发展、经济发展等领域的巨大推动和促进作用，多国加大了对人工智能领域的投入。

《消息报》网站称，西班牙的国家人工智能战略预计将在国内投入约40亿欧元，这笔钱来自于政府预计在2021年和2023年之间将投入的6亿欧元资金，以及在2020年底提出该战略时的33亿欧元私人投资。此外，根据最新数据，人工智能和数字经济在西班牙产业中的应用到2025年对国内生产总值的贡献估计将达到165亿欧元。

无独有偶，法国政府2021年底出台推进“人工智能国家战略”新计划，未来5年内将投入22亿欧元用于加快人工智能发展，重点资助这一前沿领域的培训和研究，并列出了3个主要目标：提高法国人工智能竞争力、使法国成为嵌入式人工智能和可信人工智能领域的领导者、加快人工智能在经济领域的应用。

此前，韩国政府也公布了“人工智能国家战略”，以推动人工智能产业发展。根据预算，相关措施若得以实施，到2030年，韩国将在人工智能领域创造455万亿韩元（约合2.7万亿元人民币）的经济效益。德国政府也计划到2025年，通过经济刺激和未来一揽子计划，对人工智能的资助将从30亿欧元增加到50亿欧元。

(责编：王震、陈键)