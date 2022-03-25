人民网北京3月25日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，要求各地全力以赴保夏粮小麦丰收，千方百计扩种大豆油料，紧盯不放做好农资稳价保供，毫不松懈抓好农业防灾减灾救灾，稳住农业基本盘，为推动经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

两部门要求，各地要进一步提高政治站位，全面落实粮食安全党政同责，强化组织领导，加强投入保障，注重宣传引导，加快资金兑付，加强绩效管理，不折不扣抓好各项支持政策落实，全力保障全年粮食再获丰收。

据介绍，2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施，主要包括以下九点：

一是稳定实施耕地地力保护补贴，向实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响；

二是支持新建1亿亩高标准农田，扩大黑土地保护性耕作面积，深入实施种业振兴行动，实施农机购置与应用补贴政策，提升粮食生产综合能力；

三是实施玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，切实保护农民种粮利益；

四是加大产粮大县奖励力度，调动地方政府重农抓粮积极性；

五是实施玉米大豆带状复合种植补贴，支持大豆玉米兼容发展；

六是支持开展粮食油料代耕代种等社会化服务，推动节本增效；

七是支持建设一批粮食油料产业园和产业集群，推动粮油产业实现“生产+加工+科技+营销”一体化发展；

八是加大农业防灾减灾救灾资金投入，支持粮食作物重大病虫害防控防治，做好小麦促弱转壮和重大农业自然灾害及时救助；

九是强化金融保险政策支持，提高中西部和东北地区的粮食种植保险保费补贴比例，实现三大粮食作物完全成本和种植收入保险对主产省产粮大县全覆盖。

(责编：李楠桦、高雷)