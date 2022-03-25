人民网北京3月25日电 （记者乔雪峰）“坚持稳字当头、稳中求进，适度超前开展交通基础设施投资，积极扩大交通运输有效投资。”近日，交通运输部副部长戴东昌在扩大交通运输有效投资视频会议上表示，要继续做好“六稳”“六保”工作，为保持经济运行在合理区间作出贡献。

数据显示，2021年全年完成交通固定资产投资约3.6万亿元，同比增长约4％，实现了“十四五”良好开局，为经济发展提供了有力支撑。

戴东昌指出，扩大交通运输有效投资是当好中国现代化开路先锋的具体行动，是对冲经济下行压力、确保经济平稳运行的重要支撑，是提高交通运输供给质量、建设人民满意交通的重要举措。

此外，戴东昌还表示，要清醒认识到面临的诸多不确定性，正视困难，坚定信心，抢抓机遇，主动作为，进一步增强使命感、责任感、紧迫感，在服务大局、服务人民、服务基层中展现交通担当。

戴东昌指出，各地区各单位要贯彻落实好部印发的《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，精准施策全力以赴做好各项工作。一是抓好“十四五”规划落地实施。二是抓好交通强国建设试点。三是抓好重大项目谋划和实施工作。四是抓好建设项目前期工作。五是抓好资源要素保障。六是推动交通运输高质量发展。七是稳定农村公路投资。

最后，戴东昌表示，要强化统筹，加强组织实施，加强“十四五”规划实施监管和动态监测分析，加强交通运输经济运行分析，对真抓实干、成效明显的地方加强激励支持，用足用好地方政府债券政策，加强宣传引导。要抓好交通运输安全稳定工作，做好疫情防控工作，做好防范化解债务风险工作。

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