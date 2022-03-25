人民网北京3月25日电 （记者申佳平）健康码、一网通办、智慧医疗、智慧交通……近年来，我国新型智慧城市建设加速推进，城市管理成效提升，民众生活更加便利。

3月24日，在中国通信研究院举办的智慧城市沙龙上，多位专家表示，当前我国智慧城市发展已经进入“深水区”，要牵好数字政府建设这个“牛鼻子”，以人民需求作为出发点，坚持目标导向，积极解决创新缺乏、观念障碍等难点、痛点。

迈进“深水区”，智慧城市有何痛点？

国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴在会上指出，有三个标志表明当前智慧城市建设发展已经进入深水区：智慧城市应用对人们的生活渗透性越来越强；一些发展模式及设计思路与技术、环境等实现情况有所脱节；应用场景比较稀缺，亟需解决技术与应用场景对接等问题。

仇保兴认为，因为缺乏新思路，部分智慧城市在面对复杂多变的情况时，反应会出现“延迟”，设想被验证是空想，使得管理应用中出现“空指挥、白指挥、瞎指挥”等现象。

国家行政学院教授、国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯提出，智慧城市建设到今天，要从三个维度来看待：首先应该重申智慧城市建设最根本的目的是为了百姓福祉；同时智慧城市应该更加体现出公共属性，目前的智慧城市体系还存在政府、市场、社会三者边界不清的问题。

“而且建好智慧城市，不可能单打独斗。”汪玉凯认为，接下来各方要做好协同工作，克服体制机制障碍、观念障碍等难点痛点。

牵好“牛鼻子”，数字政府如何破题？

多位与会专家表示，数字政府的建设，是未来智慧城市建设的重要抓手，是应该被牵好的“牛鼻子”。

在仇保兴看来，数字政府具有高度的渗透性、延展性和共享性。通过数字化改造，打造服务型政府、质量型政府，是智慧城市发展的重点之一。

“数字政府建设到了过坎的时候，要打破部门之间的壁垒界限，通过流程再造、业务重组优化治理体系和治理模式。”汪玉凯提出，数据治理能力不强是智慧城市发展中的“拦路虎”，应该着重攻破这一难点，进一步改善城市营商环境，提高老百姓满意度。

中国信息通信研究院产业与规划研究所所长徐志发建议，智慧城市建设不能一蹴而就，需要从局部开始建设并逐渐迭代。除了不断优化顶层设计之外，还应打造科学的、弹性的组织架构。

下一步，丰富多样的场景应用与智慧城市之间如何实现共振发展？

京东集团副总裁、京东智能城市研究院院长郑宇认为，未来智慧城市的场景将呈现出循环发展趋势，即“业务带动数据归集，数字驱动经济发展，经济带动生活，生活衍生新业务。”

“试图用一个顶层设计或一个完美方案去展望未来是不可能的，但可以重点关注一些基本元素。”仇保兴举例提醒，智慧城市的场景展开应该加强底线约束，确保个人隐私、数字产权等安全保护机制运行良好。

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