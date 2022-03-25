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生态环境部宣传教育中心与美团单车发起“一人骑行减碳一吨”行动

2022年03月25日11:19 | 来源：人民网
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　　据生态环境部宣传教育中心官网消息，3月26日“地球一小时”来临之际，生态环境部宣传教育中心与美团单车发起“一人骑行减碳一吨”行动，鼓励和号召居民通过绿色出行的方式保护地球，助力实现碳中和目标。这是继去年生态环境部宣传教育中心向共享单车用户颁发“减污降碳达人”证书以来，又一次在全国层面鼓励绿色出行。

　　3月15日，联合国大会通过支持把自行车作为应对气候变化手段的决议，该决议呼吁联合国成员国“在发展中国家和发达国家的城市和农村将自行车融入公共交通”，鼓励联合国会员国“在跨部门发展战略中对骑行予以特别关注，包括共享单车服务”。我国作为自行车大国，共享单车的发展一直走在国际前列，从一线城市覆盖到县城乃至乡镇，已成为一种大众生活方式。

　　生态环境部宣传教育中心项目相关负责人表示：“去年我中心为全国上百个用户颁发了‘减污降碳达人’证书。我们发现，当绿色出行成为越来越多人的出行习惯，日积月累的减碳量在出行领域非常可观。此次发起‘一人骑行减碳一吨’行动，也是给大家定一个小目标，希望越来越多的人加入到绿色骑行的行列中，为早日实现碳中和作出积极的贡献。”

　　据悉，“一人骑行减碳一吨”行动，是美团单车积极践行助力碳中和的重要举措之一。美团单车相关负责人表示，美团App将设置骑行减碳1吨的可视化展示，方便用户了解自己的骑行减碳贡献。同时，今年将以骑行减碳已经达到1吨的用户名义，给山区捐赠用废旧轮胎制成的篮球场，持续传递骑行减碳的理念。此外，结合春季用户骑行赏春的需求，美团单车推出“春日美好骑行季”，通过加大车辆运维调度频次以及骑行优惠的举措，让用户低碳出行更便捷。

　　合肥南站作为合肥市重要的交通枢纽，接驳交通一直以地铁、公交、出租车、网约车为主，去年南站范围内启用了首批14个共享电单车停放示范点。市民下了高铁，又多了一个新的换乘出行选择，可以轻松享受绿色出行带来的便利。

　　通过积极完善骑行环境和基础设施以提升城市的绿色出行率，合肥不是个例。近年来，我国越来越多城市关注骑行，在完善自行车道，优化出行环境，打造骑行友好城市上，有显著成效。北京、厦门等多个城市建起了自行车专用道，越来越多城市引入共享单车和共享电单车，为居民提供绿色出行服务，市民绿色出行意愿也不断提升。

　　中华环保联合会绿色循环普惠专委会秘书长蒋南青认为，共享单车和共享电单车天然的低碳属性，有利于助推交通领域碳中和。低碳发展是一项惠及全民的事业，实现“双碳”目标，要凝聚政府、企业、公众各方力量形成合力，促进公众积极参与碳减排、践行绿色低碳生活方式。

(责编：曹淼、李源)

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