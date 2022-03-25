人民网记者 夏晓伦

“一起逛超市”“一起追剧”“一起为小家添置东西”“一起去见彼此最好的朋友”“一起挑戒指”“一起选婚纱”……恋人之间必做的100件事，24岁的静雯和26岁的张川完成了大多数。

静雯是兰州的一名幼师，和从事IT工作的张川相识于网络，两人都是因为交际圈小而选择线上社交，这让没有交集的两人组建了小家庭，婚后索菲娅“幸福肥”，体重增加了15斤。

这样的故事，在交友平台上还有很多。科技改变生活，也改变老百姓的恋爱交友、社交习惯，互联网的全民深度使用奠定了线上交友的基础。

有关研究指出，传统行业通过数字化创新，会带来10%-45%行业增长。各行各业，都会被数字化重塑一遍。随着科技发展，社交方式由线下向线上转移，线上交流在我们的社交中占据很大的比例。

另一方面，婚恋成本高、工作忙没有时间、社交圈太窄、缺乏可靠的交友渠道，造成了大龄未婚男女日益增多。帮助适婚男女找到理想伴侣，让其主动迈入婚姻成为社会的新焦点。

对此，中山大学互联网与治理研究中心主任张志安认为，供需关系是社交需求的痛点——普通人在社交需求上，出现较大缺口，好友圈固化。然而人类的情感需求，决定了普通人情感需求也亟待获得满足。

婚恋交友平台是单身经济的产物，满足了普通人情感、社交的诉求。普通人利用社交软件扩大自身社交半径，积极扩展有益的社交关系，更高效、更精准地寻找情感，也享受着社交软件带来的便捷体验和不一样的惊喜。

“身处二三四线城市适婚青年因其所处地区和工作及薪资水平，他们的交往范围受限，又具备较强的择偶诉求，需要一款具备普惠匹配机制的交友软件，价格实惠，去中心化、去红娘化，为这些条件较为普通的青年提供更多的交友可能。”爱聊相关负责人谈及软件上线初衷时这么说。

随着科技进步，传统的恋爱交友、社交习惯也发生变化，婚恋交友平台也一直在不断优化科技手段，来实现老百姓的恋爱交友、婚恋诉求。

在张志安开展的一项爱聊用户调研中，数据显示，受访者表现出了较强的结婚意愿：接近80%的调查对象（占比79.04%）表示，恋爱需以结婚为目的。张志安指出，在当前年轻人恋爱和结婚意愿降低的大背景下，交友平台以精准匹配制造有效平衡，重塑青年男女对于婚恋的积极态度。

科技赋能婚恋交友，降成本提效率，有“量”有“质”方能长久。婚恋社交平台为适龄单身青年提供了社交新途径，依托算法和技术，为单身青年提供快捷高效的社交机会。

但同时，现在网络骗局层出不穷，一些不法分子利用婚恋交友平台制造陷阱进行诈骗，难以识别。同时婚恋平台良莠不齐，也让平台公信力大打折扣，大众的偏见依然存在。

有专家表示，婚恋平台要长久有序发展，需加强自身责任，严格审查，把好安全关，为单身适龄青年提供多元多样、可信便捷的交友婚恋服务。

以爱聊为例，上述负责人介绍，在用户身份核实方面，系统人脸识别+语音签名认证，核实用户本人与上传的头像照片、音频一致的方式；在内容审核方面，通过AI 初审+人工复审+总编室终审的“三重审核”机制，强化平台监控和管理。

从阡陌交通、鸡犬相闻到足不出户、尽知天下事，人们通过手机随时随地满足所有需求，小到外卖、网购、电子书，大到求职、社交、看房子。这些我们熟悉的生活方式，正在通过科技创新发生质的变化。（本文中静雯、张川均为化名）

(责编：张文婷、高雷)