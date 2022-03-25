人民网北京3月25日电 （黄盛）稳妥推进数字人民币研发试点、深入开展整治拒收现金、深化货金保卫改革创新、加强钱币市场管理引导……过去一年，中国人民银行（以下简称“人民银行”）就货币金银和安全保卫工作落地了一系列举措。在2022年，货币金银和安全保卫工作将如何开展？

对此，人民银行在近日召开的2022年货币金银和安全保卫工作电视会议上提出，要坚持稳字当头、稳中求进，强基固本、守正创新，坚定不移深化货金保卫业务转型，着力提升现金服务与管理水平；要全力保障现金供应，巩固形成整治拒收现金长效机制，继续提升流通中人民币整洁度，进一步筑牢反假货币工作防线。

据悉，保障现金供应、提升现金服务与管理水平、整治拒收现金一直是人民银行的重点工作。特别是深入开展拒收人民币现金行为集中整治，取得有效成果。

人民银行数据显示，2021年，全国共核实拒收现金行为212起，对影响较小的违规行为进行批评教育，对影响较大的87起给予行政处罚，处罚数量占拒收现金数量比率为41%。其中，2021年第四季度，人民银行依法对32家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至10万元人民币不等。被处罚的单位包括水电、燃气、物业缴费等公共服务机构以及停车场、保险公司、连锁餐饮、医疗机构等。

人民银行货币金银局相关负责人在今年3月11日表示，人民银行及时开展整治拒收现金工作，对景区、生活缴费、停车场等民生领域开展重点排查，保障公众使用现金的权益。经过整治，拒收现金现象得到有效遏制，现金使用更加畅通。

在开展集中整治之外，人民银行2021年把净化现金流通环境作为“我为群众办实事”的重要内容，组织建设农村现金服务点约14万个，畅通农村和边远地区残损人民币回收渠道，加大残损人民币回收力度。人民银行数据显示，2021年，全国现金净投放6510亿元，年末流通中现金(MO)余额9.08万亿元，同比增长7.7%，继续保持稳定增长势头；同时，流通中纸币总体整洁度明显提高，已超过80%。

此外，2022年货币金银和安全保卫工作电视会议表示，将扎实推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架；加大银行业金融机构现金业务管理力度，加强和改进普通纪念币及贵金属纪念币发行管理，进一步推动人民银行钞票处理、发行库和保卫管理业务转型，一体推进非标准金银清查和货币史研究；认真落实过“紧日子”要求，持续完善内外部管理制度，强化权力监督制约和内部治理。

(责编：张文婷、高雷)