3月25日，交通银行发布2021年度经营业绩：报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）875.81亿元，同比增长11.89%；资产总额达人民币11.67万亿元，较上年末增长9.05%；实现营业收入2693.90亿元，同比增长9.42%。其中，利息净收入1616.93亿元，同比增长5.45%；非利息净收入1076.97亿元，同比增长15.97%。

交通银行相关负责人介绍，该行积极发挥金融“国家队”的主力军作用，深度切入供给侧结构性改革下的全新产业赛道和多层次消费空间，与实体经济同频共振、共同发展——

加大金融供给力度。报告期末，集团客户贷款余额6.56万亿元，较上年末增长12.17%，为近年来最高水平。公司类贷款中，中长期贷款较上年末增加3,729.82亿元，在客户贷款中的占比提高至43.13%。全年支持实体经济的融资总量超过万亿元。

服务国家重点战略。报告期末，长三角、京津冀、大湾区三大区域贷款余额较上年末增长15.30%，增幅较集团贷款平均增幅高3.13个百分点，信贷增量占比超过60%。

助力经济转型升级。报告期末，境内行制造业贷款余额较上年末增长16.16%；战略性新兴产业、普惠小微贷款余额分别较上年末增长90.90%、49.23%，贸易融资发生额同比增长31.16%；绿色信贷余额较上年末增长31.37%。

在加快推进数字化转型等方面，报告期内，该行金融科技投入87.50亿元，同比增长23.60%。深化科技赋能，推出手机银行6.0、企业级营销中台和客户服务平台等项目，新一代云平台、数据中台、多方安全计算平台等取得阶段性进展。报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3811.03万户，买单吧月度活跃用户2657.26万户；云端银行服务用户规模236.84万人。

在夯实风险防控基础等方面，加大不良资产处置清收力度，报告期内共处置不良贷款839.36亿元，同比增加10.25亿元。强化增量风险防范，报告期末，逾期贷款率1.33%，较上年末下降0.21个百分点；逾期90天以上贷款余额占不良贷款余额比例66%。报告期末，集团不良贷款余额967.96亿元，不良贷款率1.48%，分别较上年末减少9.02亿元、下降0.19个百分点，逾期贷款余额与占比“双降”；拨备覆盖率166.50%，较上年末上升22.63个百分点。

在积极践行社会责任方面，加大金融支农与服务创新力度。建立“交银益农通”综合金融服务体系，推出“兴农e贷”线上融资服务，积极参与金融支农创新试点和金融科技赋能乡村振兴建设。报告期末，涉农贷款余额6544.61亿元，较上年末增长14.13%。报告期内，向甘肃天祝县、四川理塘县（国家乡村振兴重点帮扶县）和山西浑源县三个定点帮扶县捐赠资金2500万元，连续6年保持增长。全力支持乡村振兴、抗洪赈灾、助残助学等公益事业，报告期内累计捐赠5193.52万元。

交通银行相关负责人表示，该行将继续锚定高质量发展目标，坚守金融本源，在与实体经济“调结构、促转型”的同频发展中，实现“稳”与“进”的良性互动；发挥“上海主场”优势，不断谋求创新突破，打造四大业务特色，实现银行价值与客户价值的共同创造与同步提升。

(责编：曹淼、李源)