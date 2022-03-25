人民网北京3月25日电 （记者王震）近期，14个部门联合出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，帮助服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。3月24日，广东省人民政府办公厅印发《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》（以下简称《措施》）。其中，就餐饮业纾困扶持措施提出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。

《措施》提出，2022年原则上给予餐饮企业员工定期核酸检测不低于50%比例的补贴支持，鼓励有条件的地市对餐饮企业防疫、消杀支出给予补贴支持。引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业及个体工商户，给予阶段性服务费优惠。

同时，引导金融机构加强与餐饮行业相关管理部门信息共享，提升风险定价能力，更多发放信用贷款；拓宽餐饮企业多元化融资渠道；鼓励保险机构开发符合餐饮企业风险保障需求的专属保险产品服务等。

《措施》还提出，鼓励诚信良好的餐饮企业参与老年人配餐助餐服务。各地按“保本微利”的原则对老年人配餐助餐服务给予适当支持，不强制餐饮企业给予配套优惠措施。

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