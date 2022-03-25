原标题：海信获“迪拜质量全球奖”

迪拜时间3月23日下午，由迪拜经济与旅游部举办的第二十八届“迪拜质量全球奖”颁奖仪式在当地举行，中国企业海信荣获“迪拜质量全球奖”。

迪拜质量全球奖始于1994年，旨在表彰那些自身实现卓越发展并推动当地经济社会发展的跨国公司。评审团由政府代表、具有质量管理体系实践经验的商业领袖以及专家顾问组成，对候选企业进行严格评选，周期长达3-4个月。在严苛的评选过程中，迪拜经济与旅游部对海信在领导力、战略、人员、合作伙伴与资源、流程以及品牌执行的新创新理念等方面进行了全面评估。评审团认为，在疫情影响下，荣获“迪拜质量全球奖”更彰显了企业面向世界的不懈努力以及为当地的经济恢复与发展所做的积极贡献。

“这是海信最骄傲的时刻。我们非常感谢迪拜经济与旅游部授予我们著名的‘迪拜质量全球奖’，以表彰我们在该地区的业务努力。这实际上强调了一个事实，即海信中东地区正走在通往增长和成功的正确道路上。”海信中东非洲区总经理、迪拜公司总经理欧扬表示，海信在中东开拓市场以来，始终坚持高质量和先进技术，这使海信中东进入飞速发展的轨道。海信能够与全球消费电子巨头并驾齐驱，说明海信凭借其优秀的实践而被认可。海信将继续为中东地区的消费者带来最好的技术、产品与服务，从而不断提升品牌知名度与竞争力。

评选过程中，海信在迪拜的发展成绩为评审团留下了深刻的印象，尤其是针对当地的活动与服务更是得到了评审团的赞扬。海信的数字化平台能实时与用户保持联系，并且为消费者提供快速的响应与服务，其全天候服务的模式也使海信在当地更具竞争力。

据了解，海信在中东地区的发展已多次获得当地认可。2020年，阿联酋迪拜经济与旅游部为海信颁发“消费者友好型企业”奖，该奖项是迪拜政府为提升消费者体验和商家服务质量而设立，海信从参评的300余家企业中脱颖而出获此殊荣。（刘鲲）

(责编：董童、李源)